نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة عودة الدراسة حضورياً في السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطة عودة الدراسة حضورياً في السعودية 1443 كان تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، وذلك عقب تقرير عودة المدارس للحضور في العام الجديد. وكانت المملكة قد حددت عدد من القرارات بخصوص حماية الطلاب من جائحة كورونا، نتعرف عليها من خلال التالي.

خطة عودة الدراسة حضورياً في السعودية 1443

قررت المملكة العربية السعودية عدد من القرارات بشأن عودة المدارس من خلال الحضور، ومن بينها:

يتوقف قرار عودة المدارس حضورياً لكل من طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية فقط.

إلى جانب ذلك، يستكمل طلاب رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية التعليم عن بعد من خلال منصات الوزارة.

يجب أن يتم حصول الطالب على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا، وذلك يكون متاح من خلال تطبيق توكلنا.

والجدير بالذكر، أن الحضور يكون خلال الفترات الصباحية فقط للطلاب الذين تقرر حضورهم في المدرسة.

ومن جانب آخر، على أعضاء هيئات التدريس أن يتلقوا الجرعات المحددة للقاح من خلال مراكز وزارة الصحة المعتمدة.

يجب على كل من الطلاب والمعلمين والأفراد المعاونة أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب في المدارس.

هدف العودة للمدارس خلال العام الجديد في السعودية

تتضمن خطة عودة الدراسة حضورياً في السعودية 1443 في داخلها عدد من الأهداف التي تحرص الدولة على تحقيقها، ومن بينها:

ضمان حصول الطلاب على أفضل جودة تعليمية، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تواجد الطلاب في جو دراسي آمن وصحي.

إلى جانب ذلك، تهدف الدولة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، وكان أولها قرار عودة المدارس حضورياً.

بالإضافة إلى العمل على استخدام آليات جديدة في التعليم، والتي تعمل على توفير أفضل عملية تعليمية للطلاب من خلال المدارس.

بخلاف ذلك، تقوم الدولة على تفعيل عدد من الآليات الجديدة للطلاب ذوي الإعاقة، مثل استراتيجيات التعليم عن بعد، وذلك بالتعاون مع منصة أبشر.

أولوية حجز الطلاب خلال تطبيق توكلنا

يمكن للطلاب أن يقوموا بالتسجيل على على تطبيق توكلنا، وذلك للحصول على لقاح كورونا. بعد ذلك يتم الدخول على التطبيق، وحجز موعد للذهاب إلى أقرب مركز صحي لتلقي اللقاح.

إلى جانب ذلك، يجب على الطالب أن يحصل على شهادة صحية تفيد أنه قد حصل على اللقاح بالفعل، ذلك لأنها تعتبر من أهم شروط العودة للمدارس التي تقررها المملكة.

وبالمناسبة، يجب على الطالب أن يكون حاصلاً على الشهادات التي تؤكد ذلك، كما ينبغي تقديمها عند الذهاب إلى المدرسة.