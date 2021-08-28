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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة جديدة يعلن عنها نيوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف شاغرة جديدة يعلن عنها نيوم خلال الموقع الرسمي الخاص به خلال أيام، وذلك يكون في المنطقة التي يقام فيها المشروع. كما يوضح المشروع عدد من تفاصيل التقديم في الوظائف الشاغرة وذلك من خلال متابعة التقرير التالي.
وظائف شاغرة جديدة يعلن عنها نيوم
أعلن مشروع نيوم في منطقة تبوك، عن حاجته إلى عدد من الوظائف الشاغرة التي يحتاج إليها، ومن بينها:
- مديرين لتطوير التطبيقات، وهي تختص بعمل التحديثات الخاصة بالتطبيقات التي يتم العمل بها خلال المشروع.
- اخصائيين نظم صحية، وهي وظيفة تعمل على الإهتمام بصحة الموظفين العاملين في المشروع، ذلك لأنهم يعملون في مناطق بعيدة عن الخدمات الصحية.
- قائد الفريق، وهو الي يقوم على تنظيم أعمال الفريق من خلال خطة محكمة تضعها إدارة المشروع، يكون ما عليه تطبيقه.
مشروع نيوم وأهدافه المستقبلية
يعتبر مشروع نيوم من المشاريع العملاقة التي تطلقها المملكة العربية السعودية، حيث يضم هذا المشروع عدد من المشاريع الصغيرة التي تعمل على تكملة المشروع بشكله النهائي.
وبالتالي دائماً ما يعلن عن وظائف شاغرة جديدة يعلن عنها “نيوم”، حيث أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مدينة عالمية متطورة عابرة للحدود، برأس مال يتفوق 500 مليار دولار أمريكي.
والجدير بالذكر، أن المملكة تهدف إلى تسليم المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025، على أن يكون هذا المشروع هو السياحي الأول من نوعه في الوطن العربي والعالم.
وبالمناسبة، يعتبر هذا المشروع من أضخم المشاريع التي تعمل على تحقيق الهدف الأول من خطة 2030، وهو التنمية المستدامة. وذلك لأن الإشارات المستقبلية تشير إلى اندثار المصدر الأول للدخل السعودي على المدى الطويل، وهو البترول.
شروط التقدم الى وظائف مشروع نيوم
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها عند التقدم إلى الحصول على وظائف مشروع نيوم، وهي:
- هناك بعض الوظائف التي يشترط فيها الحصول على درجة الماجستير من الجامعات المعترف بها دولياً.
- بالإضافة إلى أن المواطن يجب أن يكون سعودي الجنسية، من أب وأم سعوديين.
- إلى جانب ذلك، لا يجب على المواطن أن يكون موظفاً في أحد المؤسسات العامة أو الخاصة.
- كما تتطلب بعض الوظائف الحصول على شهادة الدكتوراه المعتمدة.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المواطن لائق صحياً وجسدياً وإجتماعياً، على ألا يكون مطلوباً على ذمة قضايا أخلاقية.
- و من جانب آخر، يجب على المواطن أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل قبل التقدم إلى هذه الوظائف.
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