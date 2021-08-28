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عمر شويل - جدة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1443 تم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. حيث تحدد من خلالها الوزارة الآليات الجديدة التي يتم التعامل من خلالها أثناء العام الدراسي الجديد.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1443

يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول على منصة مدرستي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي من هنا.

بعد ذلك، يقوم بكتابة الاسم، ورقم الهوية الخاص به، كما يمكن أن ينشأ أولياء الأمور حساباً للأطفال في الأعمار الأولى من الدراسة.

كما ينبغي تعبئة البيانات الخاصة بالطالب، على سبيل المثال عمر الطالب، والسنة الدراسية المقيد بها، والتقديرات التي حصل عليها في السنوات السابقة.

ثم يتم إدخال الرمز السري الذي يتم الحصول عليه من المدرسة عند الإلتحاق بها.

ومن جانب آخر، يتمكن الطالب من الحصول على كافة الخدمات التعليمية التي توجد على المنصة من خلال هذا الكود.

منصة مدرستي وزارة التعليم

تعتبر منصة مدرستي على القائد الأكبر الذي قاد العملية التعليمية خلال جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية. حتى أن هناك بعض الدول العربية التي عملت على إنشاء منصات مشابهة حتى يتمكن الطلبة من الحصول على المناهج التعليمية من خلالها.

كما يجب الذكر أن الطلاب تمكنوا من خلال هذه المنصة أن يحصلوا على خدمات تعليمية ممتازة. وذلك من خلال سعي الحكومة السعودية المستمر على تطوير هذه المنصة.

ومن جانب آخر، شهد المعلمين أن المنصة وفرت لهم الآليات والأدوات التي تمكنهم من توصيل المعلومة التعليمية، ومتابعة الطلاب عن كثب يوماً بعد يوم.

وبالتالي أتاحت الحكومة آلية تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1443 بسهولة، حتى يتمكن الطلاب من استخدام المنصة بسلاسة.

منصة مدرستي السعودية

تعتبر هذه المنصة من المنصات الأولى من نوعها التي وجدت في الوطن العربي. والتي يتم اختلاقها خلال فترة جائحة كورونا، حيث انها كانت تقوم على خدمة كافة المراحل التعليمية المختلفة.

ومن جانب آخر، كانت هي الداعم الأساسي للمعلمين لتقديم خدمات تعليمية ممتازة للطلاب. على سبيل المثال متابعة فهم الطلاب للمناهج التعليمية، أو التأكيد على الواجبات المنزلية ومتابعتها يومياً.

كما كانت تتيح منصة مدرستي إمكانية التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور، وذلك من خلال قنوات خاصة في المنصة.

وإلى جانب ذلك، كانت تتيح المنصة العديد من الأنشطة الطلابية التي كانت تشعر الطلاب بأجواء المدرسة خلال جائحة كورونا. وذلك من خلال تسجيل الدخول لمنصة مدرستي 1443.