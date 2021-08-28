نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ورقم الهوية عبر موقع التأمينات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية عن الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني ورقم الهوية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومما لا شك فيه أن مؤسسة التأمينات الإجتماعية تُعد من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات عديدة للمواطنين السعوديين، وقد اعتمدت المؤسسة في السنوات الحالية على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها للمواطنين للتسهيل عليهم وتوفير وقتهم وجهدهم الذي كان يُبذل في السابق في الذهاب إلى المؤسسة، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية السعودية 2030م بأن تصبح المملكة أحد أكبر الدول الإقتصادية في المنطقة العربية والعالم، ونحن في موقعنا نهتم بكل ما يهم المواطن السعودي من خدمات خاصة خدمات التأمين الإجتماعي، ولذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني كما وضحنا لكم في مثال سابق طريقة الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمينات برقم الهوية، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

نوضح لكم الآن كيفية استخدام موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية في معرفة المستحقات التأمينية عن كل مدد الإشتراك عن طريق استخدام رقم السجل المدني، فقط قم بإتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى كل ما يتوجب عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الإجتماعية .

. وثانياً ستجد أعلى الصفحة الرئيسية قائمة الخدمات الإلكترونية قم بإختيار خدمات التأمينات الإجتماعية منها

وثالثاً اكتب الآن رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم.

ورابعاً اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

وخامساً الآن اضغط على التحقق من اشتراك التأمينات الإجتماعية.

وأخيراً ستظهر لك كافة النتائج الخاصة بمدد الإشتراك الخاصة بك.

تسجيل الدخول التأمينات الإجتماعية

نوضح لكل زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية كيفية تسجيل الدخول وعمل حساب على موقع التأمينات الإجتماعية ومعرفة كافة المعلومات عن الإشتراك، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً يتوجب عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية على الإنترنت.

ثم ابحث في الصفحة الرئيسية عن كلمة تسجيل واضغط عليها.

وبعد ذلك قم بتحديد نوع المستفيد.

ومن ثم يتوجب عليك الآن كتابة كل بياناتك بشكل صحيح ثم اضغط طلب التسجيل.

وهكذا تكون قد أتممت كافة الخطوات المطلوبة لعمل حساب بنجاح.

طباعة شهادة التأمينات

يسألنا الكثير من زوارنا الكرام عن طريقة طباعة شهادة التأمينات الإجتماعية، ونوضح لكم الخطوات اللازمة لذلك كالتالي:

في الخطوة الأولى يجب عليك البحث عن الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على الإنترنت.

ثانياً قم بالإنتقال إلى الخدمات الإلكترونية وقم بإختيار “التأمينات أون لاين” منها.

ثالثاً ستجد أمامك الآن صفحة بها مجموعة بيانات مطلوبة قم بكتابة كافة البيانات مثل رقم الهوية ورقم الإقامة وغيرها.

رابعاً الآن ستظهر لك كافة المعلومات عن اشتراك التأمينات ثم اختر “اصدار الشهادات”.

خامساً الآن يُطلب منك كتابة رقم المشترك ورقم الهاتف وغيرها.

سادساً اختر نوع الشهادة ثم اضغط على “إصدار”.

سابعاً ستظهر لك كافة المعلومات عن التأمينات الإجتماعية الخاصة بك.

وأخيراً اضغط على أمر “طباعة”.

ويُمكنك الإطلاع على مقال مُفصل كتبناه مُسبقاً عن كيفية طباعة شهادة التأمينات فقط اضغط على الرابط.

استعلام عن الراتب في التأمينات

هناك عدة خطوات لا بد للمواطن السعودي اجرائها من أجل الإستعلام عن الراتب الخاص به في التأمينات، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً ينبغى عليك زيارة موقع مؤسسة التأمينات الإجتماعية الإلكتروني.

ثانياً سيطلب منك الموقع بعض البيانات مثل اسم المستفيد ورقم هويته قم بإدخالها.

ثالثاً ابحث في الخدمات الإلكترونية المطروحة في الموقع عن خدمة “عرض مدة الإشتراك”.

رابعاً ادخل الرقم التأميني ثم اضغط على “معلومات الأجر”.

وأخيراً بعد عدة ثواني ستظهر لك كافة المعلومات عن راتبك.

وأخيراً وفي نهاية مقالنا نود أن نكون قد وضحنا كافة المعلومات التي تريدون معرفتها حول التأمينات الإجتماعية ومعرفة مدد الإشتراك، وفي حالة وجود أي سؤال أو استفسار فقط قم بترك سؤالك في خانة التعليقات بالأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن