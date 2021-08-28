نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443 في المقال التالي
من أبرز العروض في المملكة عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443 . تقدم الشركة مجموعة كبيرة من التمويلات سواء تمويل السيارة أو التمويلات الأخرى للمقيمين والمواطنين. ومن أبرز المنتجات التي يسعى الكثيرين للبحث عن تمويل عنها هي تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة بشروط تمويلية سهلة وسريعة.
عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443
تتيح شركة اليسر تمويل السيارة على أقساط ميسرة بعدد من المزايا التمويل يصل لمبلغ 300 ألف ريال بدون الحاجة لكفيل وهامش ربح تنافسي. وبدون شرط موافقة الجهات المعتمدة، فترات سداد مرنة تصل حتى 60 شهرًا، ودفعة أخيرة حتى 30%، وإمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهرًا وإمكانية تمويل السيارات المستعملة مع وجود شراكة مع كثير من المعارض والوكلات.
شروط تمويل السيارة شركة اليسر
- يكون عمر المتقدم من 21 وحتى 60 عامًا.
- عمر التقاعد للعسكرين حسب السن التقاعدي لكل رتبة.
- ألا يقل الراتب عن 4000 ريال.
- ألا تقل مدة الخدمة بالعمل عن 3 شهور.
- الموافقة على تطبيق الشروط والأحكام.
الوثائق والمستندات المطلوبة لتمويل السيارة
- هوية وطنية سارية الصلاحية.
- للمقيمين إقامة سارية الصلاحية.
- رخصة سارية المفعول.
- تعريف بالراتب بالنسبة إلى المنشآت الخاصة لابد أن يكون مصدق في الغرفة التجارية.
- كشف حساب مصرفي لأخر 3 شهور.
- العنوان الوطني.
- عرض سعر المنتج.
أمثلة حسابية للتمويل: في حالة شراء سيارة جديدة ومبلغ التمويل 150 ألف ريال والاستحقاق السنوي 5 سنوات، يكون مبلغ القسط 2875 ريال والقيمة المتبقية 42.403 ومعدل النسبة السنوية هو 13.40%، في حالة شراء سيارة مستعملة بقيمة ومدة الاستحقاق أربع سنوات فمعدل النسبة السنوية هو 18.12% والقسط 1367 ريال والمتبقي 4735. وتختلف النسبة السنوية حسب المبلغ وفترة الاستحقاق ودرجة الائتمان لكل شخص.
كيفية التقديم على تمويل اليسر للسيارة
- قم بالدخول لموقع شركة اليسر.
- اختر خيارات التمويل أفراد ثم إجارة
- ثم النقر على أيقونة تعبئة الطلب.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الشخصية وبيانات الاتصال وبيانات العميل المالية ومبلغ التمويل ونوع السيارة وموديل السيارة وأي ملاحظات أخرى يمكن إضافتها.
- بعد ذلك تتولى الشركة مهمة الاتصال بالعميل وتسهيل الإجراءات حتى استلام السيارة.
- لابد من دفع قيمة القسط شهريًا بانتظام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة والجديدة 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.