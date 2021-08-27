شروط التقديم والتسجيل على رابط توظيف الدفاع المدني jobs.moi.gov.sa رواتب بدلات تخصصات

شروط التقديم والتسجيل على رابط توظيف الدفاع المدني jobs.moi.gov.sa والبحث على افضل تخصص في الدفاع المدني، وكذلك مدة دورة الدفاع المدني ورواتب وبدلات ومكافآت وترقيات وزارة الدفاع المدني، جميع ما سبق وجد طريقة للبحث المُكثف خلال الساعات الماضية، خاصة مع بدأ التقديم والتسجيل على وظائف الدفاع المدني السعودية، حيث تم الإعلان الإدارة من قبل العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وظايف عسكرية جديدة بالدفاع المدني برتبة جندي، وهي من الوظائف التي تجد قبول لدي قطاع عريض من الشباب السعودي، الذي يرغب في ارتداء زي الدفاع المدني العسكري، هذا وقد تم الإعلان عن تخصصات عديدة برتبه جندي بوزارة الدفاع المدني السعودي، كما تم الإعلان عن فتح باب التقديم والتسجيل الإلكتروني لم يرغب وفق شروط وضوابط مُحددة، وذلك للالتحاق والقبول بوظائف المديرية العامة لوزارة الدفاع على رتبة جندي، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كافة الشروط الخاصة بالتقديم على رابط موقع المديرية العامة بوزارة الدفاع المدني.

شروط التقديم والتسجيل على رابط توظيف الدفاع المدني jobs.moi.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم والتسجيل في وظائف الدفاع المدني يتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية للوظائف، حيث أن المنصة الإلكترونية لأبشر توظيف هي المنوط بها استقبال طلبات الراغبين في التقديم والتسجيل على جميع تخصصات وظائف الدفاع المدني على رتبة جندي، أما عن تخصصات تلك الوظائف المتاحة حاليا فتشمل ثلاثة عشر تخصص، جميعها على رتبه جندي، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تلك التخصصات متاحة فقط للرجال دون النساء. تقديم وظائف الدفاع المدني 1443 “رتبة جندي” عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية ومن الجدير بالذكر أن منصة أبشر توظيف الإلكترونية استعدت لاستقبال طلبات التقديم والتسجيل على المنصة، وذلك من خلال الدخول على رابط منصة أبشر توظيف وإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، والتأكد من صحة تلك البيانات قبل إتمام التسجيل، حيث سيتم التدقيق ومراجعة تلك البيانات واستبعاد الطلبات التي تحوي بيانات ومعلومات عير صحيحة. وظائف الدفاع المدني السعودية موعد فتح وغلق باب التقديم والتسجيل برتبة جندي أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب القبول والتسجيل والتقديم على الوظائف العسكرية “رجال” وذلك على رتبة جندي، حيث جاء في إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أنها ستستقبل طلبات التقديم بدأ من يوم السبت 20 محرم 1443، الموافق 28 أغسطس 2021، ويستمر باب التقديم مفتوح لمدة 6 أيام، حيث سيتم غلق باب التسجيل مع نهاية دوام يوم الخميس 25 محرم 1443، الموافق 2 سبتمبر 2021، وذلك حسب الشروط والضوابط المعلنة، ويكون التقديم والتسجيل إلكترونياً من خلال رابط موقع منصة أبشر توظيف. تخصصات وزائف الدفاع المدني على رتبة جندي إطفاء وإنقاذ.

قائد ومشغل آليات.

مفتش سلامة.

منسق عمليات.

مسعف.

إداري.

فني تصوير.

إنشاءات.

صيانة آليات.

صيانة منشآت.

اتصالات.

حاسب آلي.

موسيقي. شروط التسجيل الإلكتروني في وظائف الدفاع المدني أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة.

حسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن لا يكون محكوم عليه بأي نوع من الجرائم المخلة بالإدآب العامة.

لا يقل العمر عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

تمتلك بطاقة هوية سارية أثناء عملية التقديم.

يجب أن تكون الزوجة سعودية حال زواجه.

اجتياز اختبارات القبول.

حاصل المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.. رواتب الدفاع المدني الجندي 7400 ريال سعودي.

العريف 8100 ريال سعودي.

وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي. بدلات ومكافآت الدفاع المدني السعودي بدل الإعاشة 500 ريال سعودي.

انتقالات 500 ريال سعودي.

الخطورة 600 ريال سعودي.

التأهب 950 ريال سعودي.

بدلات الدفاع المدني، ما يوازي 25% من الراتب الأساسي.

كيفية وطريقة وخطوات التسجيل في وظائف أبشر

تبدأ بتسجيل الدخول رابط تسجيل وظائف منصة ابشر يقوم المتقدم بالدخول عبر حسابه الشخصي. يتم كتابة طلب الالتحاق بالوظائف وتقديم البيانات المطلوبة. يقوم بحفظ الطلب ثم يتم تسجيل الخروج.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم والتسجيل على وظائف الدفاع المدني، وكذلك شروط وظائف الدفاع الوطني على رتبة جندي، والتخصصات المطلوبة للتوظيف، وكذلك موعد فتح باب التقديم على تلك الوظائف، وفي حال كان لديكم أي استفسارات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وذلك حتى نجيب على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم.