يعرف العقد على أنه شريعة المتعاقدين، لكونه ميثاق بين طرفين يلزمهم بكل الاتفاقات التي وردت فيه، وعلى الرغم من ذلك نجد أحيانا من يقوم بالإخلال بتنفيذ ما جاء في العقد، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تدخل قضائي بضرورة إيقاف الخدمات، والتي تعرف على أنها قرار إما يكون إداري أو قضائي والمسئول عن إصداره هي المحكمة ذات الاختصاص الى السلطات التنفيذية التي تلزم المُدَّعَى عليه حتى يقوم بالإيفاء بما عليه والقيام بإعادة حقوق الغير، وبالنظر إلى تعريف إيقاف الخدمات فإنه يعني ألا يتمكن الشخص الذي عليه حقوق لشخص آخر أو لجهة ما من القيام بإجراء أية عملية حكومية في أية جهة أو مؤسسة، ولهذا نتعرف اليوم على ما هي الأسباب التي تؤدي الى إيقاف الخدمات عن أي شخص و ما هي أنواعها و الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل رفع الإيقاف من خلال السطور التالية في مقالنا التالي.

أسباب إيقاف الخدمات و ما هي أنواعها و خطوات رفع الإيقاف

قبل أن نتعرف على أنواع قرار إيقاف الخدمات، يجب أولا أن نتعرف على الأقسام التي ينقسم اليها قرار ايقاف الخدمات ، و هي تنقسم إلى قسمين، وهما: إداري و قضائي نتعرف عليهما بمزيد من التفصيل.

أولا : الجانب الإداري: ويعرف هذا الجانب على أنه قرار يتم تطبيقه من قبل السلطات التنفيذية؛ يتم فيها إيقاف الخدمات عن بعض الأشخاص المستفيدين.

ثانيا : الجانب القضائي: وهنا لا يحدث إيقاف فقط و لكن يتم إلزام المُدَّعَى عليه بالقدوم إلى المحكمة، حيث يتم إجباره على أن يؤدي ما عليه من حقوق ومطالب الى الآخرين.

والآن هيا بنا نتعرف على ما هية أسباب ايقاف الخدمات .؟

يجب الإشارة إلى أن أسباب إيقاف الخدمات كثيرة و متعددة، وهي تختلف باختلاف طبيعة الجهة التي قامت بالشكوى على الشخص، وأيضا على طبيعة الادَّعاء، ويمكن أن نحدد أهم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الخدمات، بهذه الأسباب:

حتى يتم إلزام المدعى عليه سواء كان شخص أم جهة بتنفيذ أمر قضائي .

إجبار الشخص الموقوف خدماته على أن يقوم بالحضور إلى المحكمة.

بهدف تحقيق العدالة و العمل على رد الحقوق إلى أصحابها.

حتى يتم الإسراع في إصدار حكم قضائي معين.

في حالة عدم سداد مستحقات مالية سواء كانت خاصة بأشخاص أو جهات حكومية

أحيانا نجد بعض الوزارات تلجأ إلى القيام بإجراء وقف الخدمات عن بعض موظفيها غير النشطين وذلك بصورة مؤقتة، و خاصة هؤلاء الذين يرفضون تلقي الدورات التدريبية التطويرية، أو الذين يحصلون على تقييمات غير مرضية إطلاقا .

ما هي الشروط اللازمة حتى يتم تطبيق إيقاف الخدمات ؟

و حتى لا يتم إيقاف الخدمات بصورة عشوائية ، فقد وزارة العدل بوضع عدة شروط يجب تطبيقها أولا قبل اتخاذ هذا القرار، ومن أهم تلك الشروط: