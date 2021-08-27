استعلام عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة تتم عملية استعلام عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث تقوم بتقديم قدرات الطلاب بالمملكة العربية السعودية، والإعلان عن نتائج الاختبارات الخاصة بالطلاب والطالبات عن طريق رقم السجل المدني ورقم الهوية الوطنية، سوف نوضح في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة كيفية الاستعلام عن النتائج إلكترونياً، لذلك تابع معنا.

نتائج اختبار قياس التحصيلي

يعلن المركز الوطني للقياس عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية إلكترونياً عبر موقع المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التربية والتعليم، حيث يقوم المركز بالتالي:

أولاً يقوم بقياس قدرات الطلاب في مواد علمية مثل الرياضيات واللغة العربية.

بالإضافة إلى ذلك يقوم المركز الوطني بهذه الاختبارات للطلاب من أجل التمكن من الدخول إلى الجامعات والكليات بالمملكة، وقياس استحقاق الطلاب بدخول مثل هذه الجامعات.

علاوة على ذلك تشترط كل جامعة من هذه الجامعات مجموعة من الضوابط والشروط، وأيضاً الحصول على درجة معينة في القدرات المختلفة.

استعلام عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية

إذا كنت تريد الإطلاع على نتائج قياس التحصيلي، يتيح المركز الوطني الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني والتابع لوزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كالتالي :

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز الوطني للقياس.

في حال إذا كنت لا تمتلك حساب على الموقع الإلكتروني، قم بفتح حساب جديد خاص بك.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول الخاص بالاختبار.

بالإضافة إلى ذلك قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق، ومن بينها رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

ثم بعد ذلك قم بإدخال الرمز التأكيدي الماثل أمامك.

علاوة على ذلك قم بالضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول “.

انتظر قليلاً سوف تظهر لك نافذة جديدة بها بها جميع النتائج التي ترغب الإطلاع عليها.

وفي النهاية نكون قد تحدثنا في هذا المقال عن كيفية الاستعلام إلكترونياً عن النتائج باستخدام رقم الهوية الوطنية، يمكنك أيضاً الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة، لذلك تعرف على كيفية فتح حساب جاري ببنك الرياض.