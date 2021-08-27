نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ الحقيبة المدرسية واحدة من برامج الدعم التي يقوم الضمان الاجتماعي بتقديمها لأبناء المواطنين المسجلين ببرنامج الضمان، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، حيث تقوم الوزارة بإيداع الحقيبة المدرسية في كل عام، ويتساءل الكثيرون متى يتم إيداع الحقيبة المدرسية وفيما يلي سنجيب عن كل الأسئلة التي تتعلق بالحقيبة تابعونا.

إيداع الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي ١٤٤٢

يتساءل الكثير من الأفراد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن إيداع الحقيبة المدرسية 1442 للعام الجديد، المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للطلبة المحتاجين وكذلك ذوي الدخل المحدود المتوسط والمنخفض، حيث:

يساعدهم ذلك الإيداع في أمور كثيرة متعلقة بالدراسة كأن يتمكنوا من شراء كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات الدراسة سواء كان أدوات مدرسية أو زي دراسي.

كما يساعد أولياء الأمور في استكمال رحلة أبناءهم التعليمية.

وسيتم صرف الحقيبة للطالبات والطلبة قبل بداية الترم الأول من الدراسة مباشرة، ونظراً لما تمر به البلاد من ظروف مادية سيئة نتجت عن جائحة كورونا التي تعاني منها البلاد والتي أدت لفقد الكثير من الأشخاص لأعمالهم، مما أدى لاستياء حالتهم المادية.

لذا قامت الوزارة برفع قيمة دعم الحقيبة المدرسية التي يقدمها الضمان من ١٢٠ ريال إلى ١٠٠٠ ريال، بهدف مساعدة الآباء على مواجهة الظروف المعيشية والمالية الصعبة التي تفرضها تحديات الحياة لسد حاجات أبنائهم الطلاب من زي مدرسي وحقائب.

وقد جاءت تلك الزيادة مع بداية الفصل الأول عقب اعتماد نظام الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية وكذلك الفصول الافتراضية عبر Times كي يتمكن الطلاب من شراء الأجهزة الذكية للتعليم عن بعد لمتابعة مناهجهم التعليمية وكذلك الدورات عبر المنصة، وقد جاء ذلك لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي يواجهها الطلاب في عملية التعلم الالكتروني مما يمكنهم من مواصلة التعلم بيسر.

ويتم صرف هذا المبلغ لكافة الطلاب بمراحل التعليم الأساسي سواء المرحلة الثانوية أو المرحلة الإعدادية والمرحلة الابتدائية، من أبناء المسجلين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي استعلام عن الحقيبة المدرسية

خدمة الاستعلام عن الحقيبة المدرسية هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لكل من المستفيدين وكذلك المسجلين في الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يستطيعوا التعرف على جميع التفاصيل التي تختص بها وكذلك المبلغ النقدي الذي سيتم إيداعه داخل حساب الطالبات والطلبة، وهذه الحسابات هي حسابات في بنك الراجحي خاصة بهم، ويمكن الاستعلام عن الحقيبة المدرسية الضمان الاجتماعي من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

قم بالولوج إلى الرابط الذي يختص بالاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية:/hrsd.gov.sa

قم بإدخال كافة البيانات التي سيطلبها منك الموقع.

ثم قم بإدخال رمز التحقق ورقم الطلب.

اضغط على “استعلام”.

حينها سيتم فتح صفحة أمامك تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بدعم الحقيبة.

كما يمكنك الاستعلام عن دعم الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على مبلغ إيداع الحقيبة المدرسية

تم تحديد مجموعة من الشروط من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية، والتي لابد من توافرها كي تسمح الوزارة بالحصول على دعم الحقيبة وصرفها، وإليكم فيما يلي تلك الشروط:

يجب أن يكون الطالب المستفيد من الدعم في المرحلة العمرية التي تكون ما بين ٦ سنوات إلى ١٨ سنة.

لابد أن يكون الطالب هو واحد من أبناء المستفيدين من الضمان.

متى تنزل الحقيبة المدرسية من الضمان

يتردد ذلك التساؤل داخل العديد من الأشخاص الذين يشملهم دعم الضمان الاجتماعي من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، فالجميع يرغب في معرفة موعد صرف الحقيبة المدرسية، وقد أعلنت الوزارة أن بداية الفصل الأول من الدراسة للعام الجديد هو موعد نزول وصرف الحقيبة لكافة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٦: ١٨ عام.

وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية الحديث عن إيداع الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ التي يتم تقديمها للطلبة من أبناء المسجلين بالضمان ونتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تحتاجون من معلومات.