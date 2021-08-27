نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ترخيص المطاعم المتنقلة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط ترخيص مطعم المتنقلة بالمملكة أو كما يطلقون عليها مطاعم فود ترك هي ليست بشروط الصعبة أو التعجيزية وهذا لأمرين هامين أولهما هو أن الحكومة السعودية تري أن مستقبل الشباب في الاعتماد على انفسهم وبناء مستقبلهم المهني بأيديهم ومجهودهم الذي سوف يبذل في تأمين مستقبلهم، أما الأمر الثاني الذي تستهدفه المملكة هو تحقيق بعض أهداف رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها حياة كريمة لكل المواطنين في المملك، كما تري الحكومة أن العربات المتنقلة تساعد في تحقيق دخل مناسب لأصحابها تساعده على سد احتياجاته الضرورية له وللأسرته، وفي هذا المقال سوف نرصد لكم كافة شروط افتتاح المطاعم المتنقلة بالمملكة مطاعم الفود ترك.
شروط ترخيص مطعم المتنقلة بالمملكة
مشاريع عربات المطاعم المتنقلة في السعودية مع انتشار مشروع الفود ترك الطعام المتنقلة في الآونة الأخيرة و خاصة في مدينتين جده والرياض اصبح الأمر ينظر إليه الكثير من الشباب بشئ من الجدية حيث يري الكثير من الشباب في المملكة أن عربة متنقلة تقدم طعام للمارة في الشارع تدر علية دخل مجزي خلال الشهر يساعده في سد احتياجاته بشكل مستمر في الحياة، ولكن لابد أولا أن يتم عمل دراسة جدوى للمشروع من كافة الجوانب، ولهذا السبب رأت الأمانات العامة الحكومية في المملكة بعد الإقبال الشديد من قبل الشباب السعودي في التقديم على مشروع العربات المتنقلة للطعام، أنه لابد أن يكون هناك اماكنية الحصول علي تصريح العمل لهذا المشروع، و لكن دعما منها للشباب قامت بمنحهم تصاريح باعة متجولون حتي يتم تنظيم تصريح خاص بمشروع الفود ترك ، كما بينت أمانة جدة بالسعودية أنه يمكن إصدار التصريح من خلال موقعها الإلكتروني، من خلال شروط ترخيص المطاعم المتنقلة بالمملكة وهي :
- يجب أن يكون طالب التصريح سعودي الجنسية.
- لا يسمح لطالب التصريح بالحصول على رخصة المطعم إذا كان موظفا حكوميا.
- يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية بعد مطابقتها بالأصل و لا بد أن تكون سارية.
- يجب تقديم شهاده صحية ومثبت بها خلو صاحبها من الأمراض السارية و المعدية أو المتنقلة.
- يجب تقديم نموذج الطلب حسب الموقع و المسار المتاح و الخارج عن المحاور الممنوعة.
- توقيع تعهد من المتقدم بالطلب بالعمل بنفسه في عربة الطعام المتنقلة.
- لا يسمح لأي عامل غير سعودي بالعمل أو البيع داخل العربة.
- الحصول على موافقة من الدفاع المدني بحسب اشتراطات الأمن و السلامة المتبعة.
- يجب أن تكون العربة مستوفية الشروط المطلوبة.
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