إجراء جديد للحصول على دعم برنامج ريف للمزارعين

في إطار تسهيل الحصول على دعم برنامج ريف للمزارعين السعوديين تم الإعلان عن إمكانية استعمال السجل الزراعي بدلا من صك الملكية عند تقديم طلب الحصول على الدعم للمزارعين في عدد من القطاعات التي حددها البرنامج على سبيل الحصر مع بقاء صك الملكية مقبولًا في حالة عدم الرغبة في استعمال السجل الزراعي وهو مستند أو استمارة يحصل عليها المزارع من ضمن خدمات أبشر الخاصة بوزارة الزراعة والمياه والبيئة.

القطاعات المشمولة في دعم برنامج ريف

وقال البرنامج إن هذا الاستثناء أو السجل الزراعي متاح للمزارعين السعوديين الراغبين في الحصول على دعم برنامج ريف في القطاعات التالية :

برنامج تنمية زراعة وتجارة الورود.

تطوير زراعة المحاصيل البقلية.

برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي.

مشروعات تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة.

برنامج تطوير وتربية النجل وإنتاج العسل.

طريق استخراج السجل الزراعي

يمكن استخراج السجل الزراعي وفق عدد من الخطوات السهلة كما يلي:

الدخول على بوابة زراعي على الإنترنت. تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الموحدة في بوابة زراعي. استخدام بيانات منصة النفاذ الوطني الموحد عبر أبشر الأفراد لتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول اختر قائمة خدماتي. قم باختيار الزراعة من القائمة المتاحة للخدمات ومن ثم اختر السجل التجاري. عليك بعد ذلك تعديل البيانات الخاصة بالمشروع والمزروعات والتفاصيل الأخرى. اضغط على إرسال. سيطلب منك إدخال رقم السجل المدني وسوف تصلك رسالة التفعيل على الجوال. ستظهر لك شروط اصدار الرخصة قم بالاطلاع عليها. أدخل بيانات المزرعة واختر خيار الإقرار بصحة البيانات . عند ظهور بيانات ترخيص المزرعة اضغط على كلمة قبول. سيكون بمقدورك الآن الحصول على السجل الزراعي الذي يسهل لك الحصول على دعم ريف.

موعد دراسة الأهلية

يذكر أنه لكي يتم صرف دعم ريف يجب أولا التقدم بطلب للحصول على الدعم من خلال موقع ريف ثم انتظار الزيارة التي يقوم بها فريق البرنامج إلى المزرعة أو المشروع للمعاينة وبعد مرور 60 يومًا يتم صدور نتائج الأهلية لمعرفة مدى الاستحقاق من عدمه، والمعروف أن دعم ريف هو دعم لا يرد فهو ليس مثل قروض بنك التنمية الاجتماعية أو غيرها من أنواع الدعم.