بدون فوائد بنك التسليف تمويل 60 ألف ريال مدعوم وشروط خطوات طلب قرض نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

والأن تمويل 60 ألف ريال يتم دعمهم بدون فوائد بنك التسليف إحدى المنتجات التمويلية المتاحة في بنك التنمية الاجتماعية السعودية التي تشمل فئات محدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين والمواطنات من الذين يحتاجون إلى المال لترقية الحياة المعيشية التي ينعمون بها، في شكل سعي الحكومة السعودية في توفير أفضل سبل الراحة وتحسين المعيشة للفئات الغير مؤهلة للتوفر الاجتماعي وذلك يتم من خلال عدة أنظمة منها بنك التنمية بكونه بنك اجتماعي يقدم الدعم في صورة قروض شخصية مُسهلة السداد بدون تحميل فوائد على العميل والمستخدم هذا وبالإضافة إلى تقديم تلك المنتجات بتصنيفها لكل فئة تقدر أن تحصل على نوع التمويل المناسب لها، حيث يوجد الكثير من العاطلين عن العمل يشمل الأرامل وربات المنازل والمطلقات ورجال ليس لهم وظيفة وهنا متاح لهم الحصول على تمويل العمل الحر قرض نفاذ الذي يعطي مبلغ مالي بدون كلفة آجل وهو مخصص من أجل التشجيع على العمل في إطار تطوير وتعزيز القطاع الغير ربحي، بجانب أيضاً المنتجات الأخرى التي تخص الأفراد بشكل عام منها قرض الزواج المخصص للرجال فقط، تمويل الأسرة الذي يضم معظم ربما كافة فئات الشعب، تمويل الترميم للمنازل.

خدمات بنك التنمية الاجتماعية خدمة تمويل بنك التنمية السعودي60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد بنك التسليف المعروف بأنه بنك اجتماعي يقدم العديد من خدمات منها القروض الشخصية المتنوعة التي تشمل قطاع الأعمال، ويتيح مجموعة من الخصائص التي تشمل استعادة المبالغ الزائدة والاستعلام عن القرض، الحصول على كشف حساب، إخلاء طرف، طلب تمويل، بالإضافة إلى خدمة حجز موعد من أجل إتمام أي خدمة تختارها، أيضاً تستطيع الاستفسار عن أية شيء من خلال رقم بنك التسليف المجاني 199099 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. شروط تمويل العمل الحر للعاطلين حدد بنك التسليف بعض المعايير لمنتج نفاذ العمل الحر المخصص للراغبين في عمل مشروع لـ حسابهم الشخصي بهدف رفع العمل التنموي بالمملكة وذلك وفق ضوابط بسيطة على النحو التالي:- يشترط أن يكون المتقدم/مة سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة (هجرية) وقت سداد آخر قسط، علماً بأنه لابد من تقديم كفيل لا يتعدى عمره عن الستين عاماً. فترة السداد المتاحة تشمل أربع سنوات ميسرة السداد برسوم رمزية لا تتعدى 4000 ريال كحد أقصى من قيمة التمويل. هذا المنتج متاح للعاطلين ممن ليس لهم وظيفة أو راتب شهري، والموظفين ممن لا تتعدى رواتبهم عن 14 ألف ريال سعودي. يجب أن يحدد العميل نوع النشاط الراغب مزاولته بجانب وثيقة العمل الحر والحصول على رخصة عمل. لا تزيد قيمة القرض عن 60 ألف ريال إذا سمحت الظروف المالية، مع تحديد للذين تقل أعمارهم عن 24 سنة الحصول على مبلغ 32 ألف ريال كحد أقصى. كيفية تقديم طلب قرض العمل الحر تمويل 60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد بنك التسليف التقديم إلكترونياً عبر تسجيل الدخول بوابة نفاذ الموحد. استكمال البيانات وتحديد موعد البريد. رفع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية سارية + العنوان الوطني + رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر + رقم الآيبان + وثيقة العمل الحر). يتم فحص الأهلية وفق الشروط المذكورة أعلى. ثم المعالجة وصرف التمويل.