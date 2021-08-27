نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني / منصة أبشر توظيف / المديرية العامة للدفاع المدني الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني السعودي 1443، من أهم الموضوعات البحثية الآن، عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت بعد أن أعلنت ألأداره العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف برتبة ” جندي “، للشباب السعودي المتميز من حملة الدبلوم فما فوق، وحددت الإدارة موعد بداية التسجيل وقالت أن رابط أبشر توظيف هو رابط التسجيل على الوظائف المطلوبة، وفيما يلي كافة تفاصيل إعلان التوظيف من رابط التقديم وألية التسجيل، وموعد بداية التسجيل على الوظائف والشروط العامة التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التسجيل.

موعد بدأ التسجيل في وظائف الدفاع المدني السعودي 1443

كما جاء في الإعلان الذي نشر عبر تويتر فأن التسجيل على وظيفة جندي سوف يبدأ من يوم السبت 2021/08/28 الموافق 1443/01/20 ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس القادم الموافق 1443/01/25 من نفس الشهر على منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية التسجيل الإلكترونية فقط.

رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني 1443

الدخول على منصة أبشر توظيف.

النقر على أيقونة وظائف من الصفحة الرئيسية.

الضغط على وظيفة جندي.

أختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة وتحرى الدقة في التسجيل.

الضغط على تسجيل بعد مراجعة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تأكيد الطلب ثم طباعة أستمارة التسجيل والاحتفاظ برقم الاستمارة للمراجعة.

الوظائف المتاحة في الدفاع المدني السعودي

جندي إنقاذ وإطفاء.

جندي مفتش سلامة.

جندي قائد مشغل ألات.

جندي منسق إعلانات.

جندي فني موسيقى.

جندي مسعف.

جندي إداري.

جندي فني تصوير.

جندي فني حاسب ألي.

فني إنشاءات.

فني صيانة ألات.

فني اتصالات إلكترونية.

رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني رتبة جندي

يمكن لجميع المنطبق عليهم شروط التسجيل الدخول على رابط jops.sa، وتسجيل بياناتهم في المواعيد المحددة.

الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي

الإدارة العامة للدفاع المدني هي إحدى إدارات وزارة الداخلية السعودية، وتقع مهامها في الحماية من الحرائق والكوارث الطبيعية وحماية الأفراد والممتلكات، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، ثم أطلاقها وإنشاءها في عام 1926 ميلادي بقرار سامي.

شروط تقديم وظائف الدفاع المدني