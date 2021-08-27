السعودية شروط قرض الشباب المقدم من بنك الراجحي وأهم مميزاته 2021

والآن من بنك الراجحي السعودي وما يقدمه من جديد فايوجد الآن للشباب قروض ميسرة تقدم لهم من بنك الراجحي وسوف نتعرف على أهم مميزاته هذا الأمر الذي يهم الكثيرمن مواطنين المملكة العربية السعودية ، وحيث أن أهم مميزات بنك الراجحي أنه دائمًا وابدا ما يقدم تلك المساعدات و كذلك التسهيلات وهذا لجميع المواطنين وليس المواطنين فقط بل وكذلك المقيمين داخل الاراضي السعودية وهذا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وعلى رأس تلك الاهتمامات اهتمام البنك بالشباب.

خدمات عديدة يقوم بتقديمها بنك الراجحي

يقوم بنك الراجحي بتقديم الكثير من الخدمات وأهم تلك الخدمات المصرفية والتي يقوم بتقديمها مصرف الراجحي هي خدمة القروض والمتعددة الأنواع وكذلك القروض الميسرة للمواطنين ليس هذا فقط بل وكذلك الشركات والذي يرفع من جودة المنتج السعودي ورفعة من أجل خدمة المشاريع الصغيرة ليست الصغيرة فحسب بل وأيضا المشاريع الكبيرة و هذا مايعمل عليه بنك الراجحي والهدف الأساسي منه تقديم المساعدات المالية للشباب وذلك للبدء في فتح تلك المشاريع الخاصة بهم ومباشرة حياتهم الطبيعية في حياة كريمة تليق بالمواطنين السعوديين والتي تساعد كما ذكرنا سلفا وبصورة كبيرة في رفع كفاءة و ازدهار الاقتصاد في المملكة العربية السعودية داخليا وخارجيا .

أهم مميزات القروض المقدمة من بنك الراجحي للشباب

أن القروض التي يتم منحها للشباب وللاطمئنان من شريعتها فهي توافق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وعن المدة التي تحصل بها على القرض هي خلال نصف ساعة لا اكثر فقط.

و للتيسير عن الشباب فإنه للعميل الحق في كيفية اختيار طريقة السداد والتي تناسبه.

كما أنه للعميل الحق في فترة سداد والتي تمتد إلى 60 شهر فقط .

قيمة القرض تصل إلى 30 ضعف الراتب الذي يتقاضاه من القطاع العام.

قيمة القرض تصل إلى 25 ضعف الراتب الذي يتقاضاه من القطاع الخاص.

ومن مميزات القرض أنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

للتسهيل على الشباب في المملكة العربية السعودية أن بنك الراجحي لا يضع أي عقبات أمام عملية إعطاء القروض.

ماهي شروط الحصول على قرض بنك الراجحي للشباب

يجب على المتقدم للقرض أن يكون سعودي الجنسية . يجب ألا يقل عمر المتقدم للقرض عن 25 سنة . أنه ولابد ألا يقل الراتب الشهري المتقدم للحصول على القرض عن 5000 ريال سعودي وذلك أن كان من العاملين للقطاع العام، أما إذا كان عاملا بالقطاع الخاص فأنه لا يسمح بأخذ القرض في حال أن يتجاوز الراتب الشهري الخاص بمقدم طلب القرض عن 7400 ريال سعودي. يجب أن تكون مدة العمل في القطاع العام لا تقل عن 6 أشهر، أما في القطاع الخاص يجب لا تقل عن 3 أشهر. ومن الشروط التي حددها البنك أنه إذا كان القرض بغرض شراء أرض فأنه لابد ألا تقل مساحة تلك الأرض عن 200 متر مربع. ومن أهم الشروط والواجبات على العميل لدى البنك أنه ولابد أن يلتزم التزاما جادا بسداد قيمة القرض في الموعد المحدد له .

ونعبر من خلال موقعنا موقع ثقفني عن امتنانا عما يقوموا بتقديمها البنوك بالمملكة العربية السعودية ونخص بالذكر بنك الراجحي والذين يهتمون بدعم ومساعدة الشباب وتسهيل كافة التمويلات تقديم القروض الميسرة والتي تساعدهم على بناء حياتهم الكريمة وكذلك حياتهم المهنية و العملية.