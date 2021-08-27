رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني 1443 المديرية العامة للدفاع المدني التقديم عبر أبشر jobs.sa

رابط تسجيل وظائف الدفاع المدني 1443، من أهم وأكثر الموضوعات بحثاً عبر نؤشر البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، عن حاجتها لشغل وظيفة جندي من حملة الدبلوم والثانوية العامة حسب الشروط التي حددتها المديرية، على أن يتم التقديم إلكترونياً خلال الفترة المحددة في الإعلان، وحرصاً منا على تقديم أهم الأخبار وعرض المعلومات بكل مصداقية، فنعرض عليكم تفاصيل الخبر من مصادره الرسمية، كما نوضح لكم الرابط الرسمي المباشر المحدد للتسجيل على وظائف الدفاع المدني.

رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443

الدخول على بوابة أبشر توظيف “job.sa“.

النقر على أيقونة وظائف.

اختيار وظيفة جندي.

كتابة بيانات المتقدم صحيحة.

الضغط على تقديم الطلب ثم تأكيد.

طباعة استمارة التسجيل.

مسميات وظائف جندي الدفاع المدني المطلوبة

فني اتصالات وإلكترونيات. إطفاء وإنقاذ. فني إنشاءات قائد ومشغل آليات. فني صيانة منشآت. مفتش سلامة. فني حاسب آلي. منسق عمليات. فني صيانة آليات. إداري. فني تصوير. مسعف. فني موسيقي.

موعد تسجيل الوظائف المطلوبة

يبدأ التسجيل على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني 1443، من يوم السبت الموافق 20 محرم 1443 الموافق 28 أغسطس 2021، ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021، على أن يتم التسجيل من خلال بوابة أبشر توظيف.

شروط التسجيل لوظائف الدفاع المدني 1443

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والدية خارج المملكة لخدمة البلاد.

توافر حُسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

أن لا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري وتم إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

يكون الطول متناسب مع الوزن حسب ما أقرته اللائحة الطبية.

لابد توافر المؤهل المطلوب للوظيفة.

اجتياز كافة الاختبارات المقررة للقبول.

بوابة أبشر توظيف

من أهم المواقع الرسمية المختصة بالتقديم على الوظائف العسكرية والحكومية، حيث تقوم البوابة بعرض الوظائف المطلوبة ليتم التسجيل عليها، وكتابة بيانات المتقدم كاملة للتمكن من فحص الطلب، بالإضافة لعرض نتائج هذه الوظائف ليقوم المقبولين باستكمال باقي الإجراءات.