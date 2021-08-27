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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية ، يعد هذا الاختبار من الإجراءات الهامة المطلوبة للتقدم على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية في السعودية والتي أصبحت مقتصرة على المواطنين السعوديين من الرجال والنساء في ظل الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية من أجل توطين أغلب المهن والوظائف من أجل تحسين وتوفير فرص العمل المناسبة ، وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب هذا الاختبار للحاصلين على المؤهلات الجامعية في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على مدى قدرة المتقدم للوظيفة على أداء المهام المطلوبة منه إن تم اختياره في الوظيفة أم لا، وذلك بغض النظر عن طبيعة الوظيفة المتقدم لها ، حيث يقيس الاختبار القدرات بشكل عام ، وتستخدم وزارة الخدمة المدنية في السعودية هذا الاختبار كعامل من عوامل إجراء المفاضلة بين المتقدمين للوظائف المختلفة للتعرف على أيهم الأنسب للحصول على الوظيفة ، ويتم الاختبار من خلال التسجيل في المركز الوطني للقياس ، وسنتعرف من خلال مقالنا عن كيفية التسجيل في اختبار القدرات وأهميتها من خلال السطور التالية.

كيفية التسجيل في اختبار القدرات المعرفية

يعمل اختبار القدرة المعرفية على قياس القدرات العقلية والمهارات التي يجب أن يمتلكها الفرد وإن كان بإمكانه أداء الوظيفة التي يفضلها أم لا، حيث يقوم عدد من المتخصصين بوضع هذه الاختبارات على قواعد علمية لاختيار أفضل الفئات وأكفئهم لشغل العديد من الوظائف الحكومية ، ويتم التسجيل عند فتح باب التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلي موقع المركز الوطني للقياس. كتابة رقم السجل المدني. تسجيل كلمة المرور. الضغط على “أنا لست برنامج روبوت”. الضغط علي تسجيل الدخول. ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية للموقع. اختيار الاختبارات الموجودة للتسجيل. الضغط على اختبار القدرة المعرفية. تحديد مكان الإقامة للتقديم. اختيار نوع الاختبار عن طريق الحاسوب أو ورقي. ايتم اختيار أقرب مكان إليك لأداء الاختبار. يتم بعد ذلك اختيار الوقت المناسب لتقوم بعمل الاختبار. التأكد من معلومات الحجز. القيام بتسديد الرسوم لأداء الاختبار.

أهمية اختبار قياس القدرات المعرفية

القدرات المعرفية هي مجموعة من القدرات التي يملكها الأشخاص من أجل فهم الأمور التي يمر بها في حياته العملية ، فهي تعطيه القدرة على فهم وتقييم المواقف التي يتعرف عليها ، وسنتعرف علي أهمية اختبار قياس القدرات المعرفية من خلال السطور الآتية :

مساعدتهم للتعرف على قدرة الفرد للقيام بواجبات وظيفته بأكمل وجه بغض النظر عن الوظيفة التي يقوم بها.

قياس قدرة الفرد على التعلم الذي يملكه والوسائل المعرفية التي تساعده على حسن التصرف في الكثير من المواقف في حياته العملية ومقدرته على حل المشكلات التي يواجها.

التنبؤ بنجاح الموظف في أداء جميع مهامه الوظيفية، حيث يقيس الاختبار قدرات معرفية عمومية.

يقيس قدرته علي العمل مع الظروف المحيطة به، حيث تقوم الحكومة في المملكة السعودية بعمل هذا الاختبار من أجل التفضيل بين المتقدمين للوظائف في الخدمة المدنية.

قيمة الرسوم لأداء اختبارات القدرات المعرفية

الحصول على مؤهل عالي هو أحد الشروط المطلوبة للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية ، ويعد اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس للأشخاص السعوديين الحاصلين على الماجستير والبكالوريوس للالتحاق بكافة الوظائف المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث يجب على المتقدم بأداء الاختبار الإلكتروني أن يدفع 200 ريال سعودي من خلال أحد الوسائل الإلكترونية المتاحة.

الاستعلام عن موعد اختبار القدرة المعرفية

يرغب الكثير من الأفراد الذين يريدون تسجيل اختبار القدرة المعرفية للخريجين والخريجات في التعرف على الطريقة التي يمكن من خلالها التعرف على مواعيد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية سواء مواعيد التسجيل أو مواعيد أداء الاختبارات ، وهي المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال صفحة الاختبار على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي ، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى صفحة اختبار القدرة المعرفية العامة.

الضغط على أيقونة الجدول الزمني للاختبارات.

تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبارات ، وهي كالاتي: