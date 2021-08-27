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عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون حاجه لتحويل راتب وكيفية الحصول والشروط ، تمنح البنوك العديد من المزايا لعملائها من أهمها توفير التمويل الشخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب مع الالتزامات وبدون تقديم أي ضمانات ، وهذا مناسب للعديد من الفئات ، مما لا يؤثر على الدخل الشهري أو الراتب ، تمويل شخصي دون الحاجة إلى تحويل الراتب مع الالتزامات

تمويل شخصي بدون حاجه لتحويل راتب



التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المقدم من بنوك المملكة العربية السعودية هو نوع من القروض التي يتم منحها للأشخاص لإكمال مشاريعهم الخاصة أو لشراء بعض المنتجات وتلبية احتياجاتهم.

نجد أن هذه القروض توفر تسهيلات كبيرة لجميع العملاء. وتبلغ قيمة هذه الأموال 2،000،000 ريال سعودي .

ويحصل المقترض على شهادة أو وثيقة تأمين على الحياة في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي .

وقدمت بنوك المملكة تسهيلات لإمكانية سداد مبلغ القرض بفترة تبدأ من 12 شهرًا إلى 48 شهرًا.

في كثير من الحالات تتجاوز المدة ذلك ، ويرجع الأمر إلى شروط عقد البنك ، ووفقًا لشروط وأحكام العقد .

حيث وضعت بنوك المملكة العديد من الشروط لإمكانية الحصول على تمويل شخصي دون الحاجة إلى الحصول على تمويل شخصي. بحاجة إلى تحويل راتب مع وجود التزامات أهمها أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

يجب أن تكون جنسية المتقدم سعوديًا ، وفي حال لم يكن المتقدم سعوديًا ، يجب ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

ومن مزايا هذا التمويل أنه يتوافق مع جميع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، بالإضافة إلى أنه يتم دفع هامش ربح ضئيل للغاية من قبل العميل.

كيفية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يجب على مقدم الطلب أولاً ملء النموذج للحصول على التمويل.

أيضًا يجب تقديم شهادة راتب مفصلة ، والتي يجب أن يتم تصديقها من قبل صاحب العمل.

يجب على مقدم الطلب إحضار صورة من بطاقته الشخصية في حال كان سعوديًا ، أو وثيقة هوية لجميع المقيمين في المملكة.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب