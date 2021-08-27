- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط استحقاق دعم حافز وساند والفرق بين كلاهما في المقال التالي
شروط استحقاق دعم حافز وساند، هناك الكثير من السعوديين يختارون عند البحث عن دعم حافز أو دعم ساند، إذ أنهم لا يعرفون والفرق بين كلاهما ويرغبون في ذلك، لهذا قد قامت مؤسسة التأمينات العامة الاجتماعية بتوضيح هذا الفارق بين كل من دعم حافز ودعم ساند، وشروط استحقاق دعم ساند وشروط استحقاق دعم حافز، تابعوا لمعرفة الفرق بينهما وشروط الاستحقاق للدعم المطلوبة من المؤسسة.
الفرق بين دعم حافز ودعم ساند
بعدما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية العامة في السعودية على حسابها الرسمي على منصة تويتر الفارق بين دعم ساند ودعم حافز، نوضح لكم هذا الفرق في نقطة بسيطة وهي أن دعم حافز يتم إعطائه لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن العمل وهو ضمن برامج الدعم، أما دعم ساند فهو للأشخاص الذين سبق لهم العمل ومتعطلين في الفترة الحالية ولا يستطيعون إيجاد عمل مناسب لهم، وهذا هو الفرق الوحيد بينهما ولكنهما يوفران للمواطن السعودي الجنسية دعم مناسب له بنهاية كل شهر حتى يتمكن من إيجاد عمل له.
بيانات التسجيل في دعم ساند
والأشخاص الذين سبق العمل لهم ولكن قد تأثر العمل ببعض الظروف وخاصةً الظروف الأخيرة جراء انتشار وباء كورونا، يمكن التسجيل في دعم ساند للحصول على الدعم الشهري بتسجيل البيانات التالية:
- اسم بنك العميل ورقم الحساب الشخصي له أي رقم الآيبان.
- رقم الهوية الوطنية الشخصية للمتقدم.
- توضيح بيانات التواصل والاتصال مع المتقدم وعنوانه ومسكنه بالتفصيل.
شروط استحقاق دعم ساند
أما عن الشروط المحددة للقبول في دعم ساند من قبل المؤسسة العامة للتأمينات فهي:
- توفير المدد المحددة للاشتراك في الاستحقاق.
- ألا يكون المتقدم قد ترك عمله السابق بإرادته وألا يكون مفصولًا منه بسببه.
- الجنسية السعودية.
- بحثه الدائم والمستمر تم العمل وجديته في ذلك.
- له القدرة على العمل وتنفيذه.
- أن لا يكون له دخل خاص أو أي نشاط تجاري.
- عدم إكماله للستين عامًا.
- الالتزام بالتعليمات الموضحة من الصندوق.
- يجب أن يكون مسجلًا في الوزارة قبل إتمام 90 يومًا على تركه للعمل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما هي شروط استحقاق دعم حافز وساند والفرق بين كلاهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.