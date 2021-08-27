عروض تمويل الراجحي الجديدة 1443

عروض الراجحي الجديدة تشمل عروض التمويل الشخصي، وكيفية سداد المديونية بالإضافة إلى العديد من العروض الأخرى المقدمة للبنك مثل عروض التمويل العقاري، وفي الفترة الأخيرة تمكن البنك من أن يقدم مجموعة من العروض التي تلبي رغبات جميع العملاء ليستفيدوا من تمويل الراجحي، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال على أفضل هذه العروض.

عروض تمويل الراجحي الجديدة

تعد عروض تـمويل الراجـحي للتمويل الشخصي من أكثر العروض التي تتيح إلى المواطنين الكثير من الخدمات الجديدة التي تتمثل في الآتي:

عروض التمويل الشخصي

يستطيع العميل أن يحصل على عروض التمويل الشخصي من خلال فترة سداد تتراوح من 60 شهر إلى 5 أعوام.

وتوفر العديد من المزايا وأهمها توفر هامش ربح تنافسي إلى العميل.

معدل نسبة سنوية تكون بدايتها واحد و43 من مائة في المائة فقط.

كما أن العميل لا يمكن استرداد الرسوم الإدارية من جديد.

عروض التمويل التأجيري

وهي المقصود بها عروض السيارات المتاحة من بنك الراجحي.

ويستطيع العملاء أن يحصلوا على هذه العروض دون أن يقوم بدفع دفعة مقدمًا أو دون تحمل رسوم نقل إدارية.

ولكن نسبة الدفعة الأخيرة في هذا التمويل تصل إلى 40 %.

ويطبق على عرض التمويل التأجيري جميع الشروط والأحكام التي يضعها بنك الراجحي.

كما يمكن أن يقوم العميل بسداد قيمة هذا التمويل خلال فترة تتراوح من عام إلى 60شهر.

كما يوفر البنك تأجير السيارات دون أن يحول راتب العميل، وهذا من العروض الجديدة لعام 2021.

وعندما يقوم العميل بسداد الدفعة الأولى من هذا التمويل والتي تصل نسبتها إلى 5% والأقساط الشهرية المنخفضة.

ويمكن الحصول على جميع عروض بنك الراجحي من خلال الشكل الإلكتروني أو زيارة مصرف الراجحي أو فرع من الفروع التي تنتشر في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

عروض الراجحي للتمويل العقاري

يوفر بنك الراجـحي عروض التمويل العقاري، والتي تتمثل في يحصل العميل على الرسوم الإدارية مرة ثانية، فترة السداد لهذا التمويل تصل إلى 35 عام هذا العرض ساري على جميع المنتجات ماعدا منتجات التمويل العقاري المدعومة من صندوق العقاري.