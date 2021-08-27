نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك بورد التقنية رايات التسجيل الذاتي للمتدربين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاك بورد التقنية رايات هي من اهم البرامج التي تتبناها وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية حيث تعد التسجيل الذاتي للمتدربين في بلاك بورد الكلية التقنية رايات Blackboard من اهم الأنظمة التعليمية التي تفيد جميع الطلبة الجامعيين سواء الشباب أو البنات لكونها تقدم لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية لتعليمهم الكثير من المهارات وتكسبهم الخبرات الكثيرة في شتي المجالات التقنية والمهنية عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رايات بوابة التدريب الإلكتروني عبر شبكات الأنترنت كما سوف نجاوب علي اسأله البعض عن كيف ادخل بلاك بورد التقنية والتسجيل بها.

بلاك بورد التقنية رايات

يمكنكم التسجيل الذاتي في بلاك بورد الكلية التقنية بوابة رايات للتدريب التقني والمهني عن طريق الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية حيث يقدم المتدربون باختيار المواد التقنية التي يريدون دراستها والتدريب عليها وتنمية مهاراتهم كما يمكنهم الاختيار من بين الكثير من المواد التدريبية المختلفة وتنتشر هذه الكلية في جميع محافظات ومدن المملكة مثل بلاك بورد الإمام وبلاك بورد الدمام.

رايات بوابة التدريب الإلكتروني

يمكنكم الآن التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية ونظام رايات للتدريب التقني والمهني عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واتباع الخطوات التالية لإتمام عملية التسجيل ومعرفة مواعيد التسجيل للمتدربين وجاءت الخطوات كالتالي :

تسجيل الدخول عبر موقع رايات للتدريب التقني والمهني بلاك بورد الكلية التقنية بالسعودية. ثم نضغط علي الخدمات الإلكترونية من اعلي الصفحة الرئيسية. نختار رايات نظام خدمات المتدربين. سوف تظهر لنا صفحة نختار منها المتدربون. ثم نضغط علي التسجيل الذاتي للمتدربين.

ثم نقوم باختيار المواد الدراسية والأنظمة التعليمية المراد التدريب عليها ثم نقوم بالضغط علي بدء التدريب والتسجيل بالبيانات التي يطلبها الموقع من الاسم والجنسية والشهادات الدراسية والعمر.

التسجيل الذاتي في بلاك بورد الكلية التقنية رايات

نضع بين أيديكم الآن رابط التسجيل الذاتي للمتدربين في بلاك بورد التقنية رايات من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فبعد الضغط علي الرابط السابق يرجي اتباع الخطوات السابقة لإتمام عملية التسجيل بنجاح والبدء في الأعداد للدورات التدريبية المختلفة واختيار الموارد التدريبية المناسبة لك.