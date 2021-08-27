الاستعلام عن باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية 1443 برقم الهوية 

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية ، الاستعلام عن قروض بنك التسليف برقم الهوية، بنك التسليف هو بنك موجود داخل المملكة العربية السعودية يقدم قروض متنوعة لدعم الأسر البسيطة بالإضافة إلي ذلك يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة، وقد أتاح البنك خدمة الاستعلام عن قروض بنك التسليف وأصبح متاح للأشخاص الاستعلام عن القروض دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنك، وسوف نقدم اليكم في المقال التالي خطوات الاستعلام عن قروض بنك التسليف بطريقة سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية

وفر بنك التسليف للمواطنين الاستعلام عن القروض بنك التنمية الاجتماعية برقم الهوية والتعرف علي عدد الأقساط المتبقية بصورة مباشرة، وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالبنك وكتابة رقم الهوية الوطنية وبعد ذلك يسمح لك بالاستعلام عن الأقساط المتبقية وقروض البنك.

كيفية الاستعلام عن قروض بنك التنمية الاجتماعية التسليف برقم الهوية

الدخول إلي موقع بنك التسليف الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط علي كلمة موافق.

يتم الانتقال إلى صفحة موجود بها جملة “خدمة حسابي “قم بالضغط عليها.

سوف يظهر جميع أنواع القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وكافة التفاصيل الخاصة بالقروض.

شروط بنك التنمية الاجتماعية التسليف السعودي

أن يكون عمر طالب الخدمة بين الخمسة والعشرين، والخامسة والخمسون.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية.

ألا يملك المتقدم بالطلب أي مشروع للتمويل.

يشترط أن يكون دخل مقدم الطلب 2.000 ريال كحد أدني.

أن يكون مقدم الطلب متفرغ للعمل في المشروع.

يشترط علي مقدم الطلب أن يقدم مشروع جديد.

يمكن للمتقدمين بطلب الحصول علي قرض عائلي.

كيفية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف

اختيار القرض المراد الاستعلام عن الأقساط المتبقية منه.

اختر الأقساط والمدفوعات سوف يظهر أمامك جميع المعلومات الخاصة بالقرض يمكنك طباعة كشف الحساب.

طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف برقم الهوية

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية .

اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

تحديد نوع القرض المرغوب في الاستفسار عنه.

سوف يظهر لك كافة المعلومات عن القرض.

بها نكون وضحنا طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف من خلال الموقع الرسمي له.