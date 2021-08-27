البنك السعودي للاستثمار أعلن عن شراء 75 مليون سهم خزينة | إليك التفاصيل الكاملة

البنك السعودي للاستثمار أعلن يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 عن قرار هام، حيث أعلن عن انتهاء فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة، بالإضافة إلى ذلك أعلن عن شراء ما يقرب من 75 مليون سهم خزينة، حيث أن للبنك دوره الهام في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نوضح في هذا المقال أسباب شراء أسهم الخزينة بالتفاصيل الكاملة، لذلك تابع معنا.

نبذة عن إدارة الاستثمار

يعتبر البنك السعودي للاستثمار من أهم البنوك التي لها دور هام وإيجابي في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ويحتوي على مجموعة من الإدارات كلاً منها لها دور هام، من هذه الإدارات إدارة الاستثمار التي تقوم بالتالي:

أولاً تقوم استثمارات الخزينة بدور هام في إدارة مجموعة متنوعة من استثمارات البنك.

من ضمن هذه الاستثمارات سندات وصكوك الحكومة السعودية.

بالإضافة إلى ذلك سندات الخزانة الأمريكية والأوروبية.

أيضاً أدوات الدين الخليجية.

علاوة على ذلك تقوم استثمارات الخزينة من حين لآخر بشراء أو بيع الاستثمارات لحساب البنك، وذلك من أجل موازنة المحفظة الاستثمارية أو المركز المالي، تعرف على طريقة فتح حساب جاري ببنك الرياض.

طريقة الاكتتاب في البنك السعودي للاستثمار

بدأ البنك السعودي للاستثمار يوم 16 أغسطس 2021، فترة الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية والشراء في أسهم خزينة البنك كالتالي :

أولاً بلغ عدد أسهم الخزينة 74,995,210 سهم، بسعر يبلغ حوالي 13,5 ريال سعودي للسهم الواحد.

والهدف من ذلك دعم المركز المالي والقاعدة الرأسمالية للبنك، لذلك قام باستخدام متحصلات الطرح.

بالإضافة إلى ذلك سيسهم الطرح في رفع نسبة السيولة لدى البنك، وتمويل أنشطته التوسيعية والعمليات المستقبلية.

أيضاً أكد البنك أنه يمكن شراء الأسهم خلال فترتي التداول والاكتتاب.

انتهت فترة التداول يوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021.

علاوة على ذلك استمرت فترة الشراء حتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021.

طريقة بيع الأسهم في بنك السعودي للاستثمار

أكدت شركة ” كابيتال ” للأوراق المالية والوساطة والتي تعتبر بمثابة المستشار المالي ومدير عملية الشراء وشركة ” جي بي مورغان ” التالي :

أولاً أن السوق المالية قد أتمت جميع استعداداتها لطرح أسهم الخزينة.

بالإضافة إلى ذلك أنها تقوم بتسخير جميع الإمكانات التي ستسهل على المستثمرين والعملاء عملية الشراء.

أكدت أيضاً أن عملية الشراء ستكون عبر الوسائل الإلكترونية، وستكون متاحة على مدار الساعة طوال مدة الشراء.

علاوة على ذلك تم إضافة عملية طرح أسهم الخزينة على المواقع التالية :