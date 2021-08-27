تحديث بيانات برنامج حساب المواطن بالخطوات 1443ه‍ ، حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم المادي التي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها للأسر منخفضة أو متوسطة الدخل، وقد تم تأسيسه في ديسمبر 2017، ويهدف البرنامج إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وأيضًا يهدف إلى تعويض هذه الأسر عن أيه خسائر قد لحقت بهم بسبب التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بالمملكة وكذلك تشجيع ترشيد الإستهلاك، ويقوم البرنامج بإصدار دفعات الدعم المادي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا تعارض هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية فإنه يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ويتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

خطوات تحديث بيانات برنامج حساب المواطن

يتابع المواطن السعودي بشكل دائم موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن، وكذلك يحرص دائمًا على تحديث بياناتهم في حالة حدوث أي تعديل بها، حتى يحصل على الدفعات في موعدها ولا يتم تأخيرها، ويتم تحديث البيانات طبقًا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي ل برنامج حساب المواطن .

. يقوم المستفيد بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة رمز التحقق بشكل دقيق في الخانة المخصصة له.

الضغط على أيقونة تعديل البيانات من الاختيارات.

يقوم المستفيد بتعديل كافة البيانات الخاصة به والضغط على كلمة حفظ.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الزوج أو الزوجة الغير سعوديين وحاملي بطاقات التنقل.

أن لا يتواجد المستفيد بأي دار من دور الإيواء الحكومية أو أحد السجون.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم المستفيد لأكثر من 90 يوم خارج المملكة خلال ال 12 شهر الماضية.

يجب توافق البيانات التي قام المستفيد بتسجيلها مع البيانات المسجلة بالجهات الحكومية.

خطوات التسجيل ببرنامج حساب المواطن