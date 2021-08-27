تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية وشروط الأهلية

تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في البدء في تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد والاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، وينبغي على الراغب في الحصول على الدعم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب إذا كان المتقدم للتسجيل عازبًا، كما ينبغي للأفراد المسجلين فعليًا تحديث حساب المواطن برقم الهوية لاستمرار الاستفادة من خدمات البرنامج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية.

تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية

يمكن البدء في تسجيل جديد حساب المواطن 1443 برقم الهوية من خلال بعض الخطوات الميسرة التي تم وضعها من قبل البرنامج والتي تتلخص في:

خطوات تسجيل جديد حساب المواطن 1443

يقوم الراغب في التسجيل بالولوج إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

يتم النقر على كلمة تسجيل جديد عبر الصفحة الرئيسية للموقع.

يتم تحويل المستخدم إلى صفحة جديدة يتعين عليه من خلالها كتابة بعض البيانات الشخصية الهامة مثل رقم الهوية وكذلك تاريخ ميلاد المتقدم ورقم الجوال الخاص به، ومن ثم يتم إرسال كود التحقق إلى الجوال السابق تسجيله ويقوم بكتابته في المكان المخصص له.

بعد كتابة الكود يقوم المستخدم بتفعيل الموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم يتم النقر على كلمة تسجيل.

بعد مراجعة البيانات المدخلة من قبل المستخدم يقوم البرنامج بمراجعها وفي حال صحة البيانات يتم إرسال كلمة سر مؤقتة يقوم المستخدم من خلالها بتفعيل الحساب الخاص به وبمجرد كتابتها يتم إظهار رسالة تم تفعيل الحساب.

يقوم بعد ذلك المستخدم بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إرسالها من قبل ليتم إرسال كود تحقق للجوال ويتعين كتابته في المكان المخصص وبعد ذلك يتوجب عليه تغيير كلمة المرور من خلال إعدادات الحساب.

شروط الأهلية في حساب المواطن 1443