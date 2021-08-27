الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط في السعودية 1443

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط هي واحدة من أهم وأشهر الخدمات الإلكترونية الحكومية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى جميع الأفراد المقيمين بها حيث قد تمت الإشارة إلى الخطوات التي يُمكن الاعتماد عليها من أجل الحصول على كل ما يخص بيانات ومعلومات الإقامة للمقيم عبر الإنترنت من قبل مصلحة الجوازات وسوف يتم توضيح ذلك لاحقًا بالتفصيل.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

إن انتهاء صلاحية الإقامة دون تجديد يُعرض صاحبها إلى الغرامة والإبعاد ولذلك لا بد من الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتأكد من فترة سريانها وموعد تجديدها، ولذلك ، تم توفير خدمة إلكترونية يُمكن من خلالها إدخال رَقْم الإقامة المراد الاستعلام عنها عبر الإنترنت ، ومن ثم ؛ إجراء المطلوب سواء البَدْء في إجراءات التجديد أو سداد الرسوم أو غيرها من الأمور الأخرى.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة فقط

يمكن لأي فرد مقيم داخل المملكة العربية السُّعُودية بسهولة الاستعلام عن صَلاحِيَة بطاقة الإقامة خاصته من خلال إدخال رقم هذه الإقامة فقط وبشكل مجاني تمامًا وهي من ضم الخِدْمَات المتعددة المقدمة من منصة أبشر والتي من أشهرها الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهُوِيَّة أو الإقامة وغيرها، أما استعلام صلاحية الإقامة فهو يتم عبر اتباع الخطوات التالية الذكر:

يجب أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر تسجيل الدخول افراد بشكل مباشر

البَدْء في إدخال اسم المستخدم أو رَقْم بطاقة الثبوتية ، وإدخال كلمة السر.

ثم الضغط على مربع (تسجيل الدخول).

من الصفحة الرئيسية ، يجب الضغط على (الاستعلامات).

ثم الضغط على الخِدْمَات الإلكترونية ثم خدمات الجوازات.

ثم اختيار (استعلام عن صلاحية الإقامة).

ثم تحديد طريقة الاستعلام عبر رَقْم الإٌقامة.

إدخال رَقْم الإقامة (المراد الاستعلام عنها).

إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح كما يظهر تماما.

الضغط على مربع (استعلام).

سوف يظهر هنا للمستخدم كل المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة الخاصة به بالتفصيل.

غرامة عدم تجديد الاقامة في السعودية

في حالة تخلف الوافد المقيم عن تجديد بطاقة الإقامة قبل انتهائها أو في الموعد المُحدد لها ؛ فإنه سوف يكون معرضًا إلى أحد العقوبات التالية: