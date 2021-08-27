برنامج دعم ريف يعلن عن قبول السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية للحصول علي الدعم

برنامج دعم ريف هو برنامج تم توفيره من الجهات الحكومية المسؤولة عن دعم المزارعين والأسر الريفية المنتجة في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك الدعم بموجب نتائج الأهلية بدعم مستفيدي الأسر المنتجة شهرياً بنسبة تصل إلي 10% من رأس المال الذي تم تسجيله في بيانات الطلب، ويهدف البرنامج إلي تحسين القطاع الزراعي وتحسين مستوي المعيشة للمزارعين، والعمل علي رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين نمط الحياة.

برنامج دعم ريف وشروط القبول

من خلال المقال يمكنك التعرف علي برنامج دعم ريف، عن أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من برنامج ريف فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم في البرنامج سعودي الجنسية أو من حاملي بطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم أحد العاملين في القطاع الزراعي ويمتهن احد المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج ، ويكون من القائمين بأحد تلك الأعمال الزراعية بشكل مباشر,

يجب أن يكون المواطن من شكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يكون المتقدم من العاملين بأحد القطاعات الحكومية أو الخاصة علي حد سواء.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

لا يزيد دخل الفرد عن 6 ألاف ريال سعودي.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وتقديم الوثائق المعتبرة للبرنامج.

يجب ألا يزيد مجموع أعداد برنامج الدعم المالي المستفاد منه عن ثلاثة برامج.

ألا يتجاوز الدعم المالي المباشر للمواطن عن 54 ألف ريال سعودي لجميع البرامج المشترك بها.

أن يكون للمواطن حساب بنكي نشط باسمة ومسجلاً في المنصة الالكترونية.

استكمل جميع البيانات المطلوبة منه ورفع الطلب علي المنصة بعد استيفاء الشروط.

الحصول علي وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

برنامج دعم ريف يعلن عن قبول السجل الزراعي بدلاً من صك الملكية

وقد تم الإشارة إلي أن المتقدمين للحصول علي الدعم بعد استيفاء الشروط السابقة أعلاة من إمكانية الحصول علي السجل الزراعي من خلال منصة زراعي التي وفرتها وزارة البيئة ، حيث يمكن للمواطني التسجيل في موقع وزارة الزراعة عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد ثن اختيار قائمة خدماتي، ثم اختار الزراعة ويتم بعدها الضغط علي أيقونه السجل الزراعي.