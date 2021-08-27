تفاصيل معاش الضمان الاجتماعي في النظام الجديد

تفاصيل معاش الضمان في النظام الجديد، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن تفاصيل وشروط القبول في معاش الضمان الاجتماعي لأنه من الأشياء التي تساعد فئات الدخل المحدود والمتوسط في سداد احتياجاتهم الشهرية والالتزامات المالية المطلوبة منهم كما أنه يساعد الكثير من الأسر المتضررة ويسدد عنهم الكثير تابعوا معنا لمعرفة شروط القبول في الضمان الاجتماعي والحد المانع له.

شروط الضمان الاجتماعي في النظام الجديد

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي شهريًا يجب على المتقدم توفير الشروط التالية:

إقامة المتقدم في السعودية بشكل دائم. أن تكون جنسيته سعودية ويتم استثناء المتزوجة من سعودي وهي غير سعودية وكذلك المرأة المطلقة أو الأرملة ولها أبناء سعوديين على أن تكون المرأة إقامتها دائمة في السعودية. تقديم الوثائق الورقية المطلوبة من الهيئة المختصة. دخل الأسرة أقل من الحد المسموح به للضمان الاجتماعي.

الحد المانع للضمان الاجتماعي

وتم تحديد قيمة الحد المانع للحصول على المعاش من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن يتخطى هذا الحد لا يمكن له الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وهو:

عدد الأسرة فرد واحد فقط الحد المانع لها 2000 ريال. وعدد الأسرة فردين فقط الحد المانع لها هو 2570 ريال. عدد الأسرة ثلاثة أفراد فقط الحد المانع لها هو 3140 ريال. وعدد الأسرة أربعة أفراد فقط الحد المانع لها هو 3710 ريال. عدد الأسرة خمسة أفراد فقط الحد المانع لها هو 4280 ريال. وعدد الأسرة ستة أفراد فقط الحد المانع لها هو 4840 ريال. عدد الأسرة سبعة أفراد فقط الحد المانع لها هو 5420 ريال. عدد الأسرة ثمانية أفراد فقط الحد المانع لها هو 6000 آلاف ريال سعودي.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

وتم تحديد الشروط التالية إذا تم توافرها فإنه يمنع على المواطن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي: