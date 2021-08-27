نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 30 ألف اسرع طريقة للحصول علي تمويل والمميزات والشروط في المقال التالي
تمويل شخصي 30 ألف اسرع طريقة للحصول علي تمويل والمميزات والشروط ، نجد أن فكرة عمل تمويل شخصي 30 ألف فكرة مميزة للغاية ، حيث أنها متوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية ، وهي تابعة لمؤسسة النقد العربي في المملكة ، ويمكنك الحصول على هذا التمويل على أقساط بسيطة على مدى ثلاث سنوات.
تمويل شخصي 30 ألف
إن برنامج تسهيل للتمويل، يتيح العديد من الخدمات التمويلية سواء للسعوديين أو لغير السعوديين من كافة الجنسيات الأخرى المقيمين بالمملكة ومن أهمها:-
- تمويل شخصي 30 ألف يكون بدون تحويل الراتب.
- تمويل شخصي بدون كفيل ويكون 30000 ألف ريال للمواطنين السعوديين والمقيمين من الأجانب داخل المملكة وتصل مدة السداد إلى سنتين.
- ويتميز التمويل هنا بأنه قد يصل في بعض الأحيان لضعف الراتب.
- يتميز التمويل الشخصي بأنه يمكنك الحصول عليه دون موافقة الكفيل.
- كما يتميز التمويل هنا بالسرعة في الإجراءات والموافقة السريعة.
- يتميز بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن التمويل هنا تابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.
شروط تمويل شخصي 30 ألف للمتقاعدين
هناك العديد من الشروط يجب توافرها في الفرد لكي يستطيع الفرد الحصول علي القرض ، وهذه الشروط هي :
- يجب أن يزيد عمر العميل عن 70 عامًا.
- أن يكون الدخل الشهري أكثر من 5000 ريال سعودي بالشهر.
- قيمة التمويل تبدأ من 4000 إلى 30000 ريال.
شروط التمويل للقطاع العسكري
- يجب أن يتراوح عمر الفرد الذي يريد الحصول علي القرض من 25 إلى 50 عامًا.
- الدخل الشهري للمتقدم يجب أن لا يقل عن 10،000 ريال سعودي.
- يجب أن تكون مدة خدمته أكثر من 3 أشهر حتى يتمكن من الحصول على التمويل، وقيمة التمويل للعسكريين تبدأ من 4 الأف إلى 12 ألف ريال.
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي 30 ألف
- يجب على مقدم الطلب تقديم صورة من الهوية الوطنية في حالة كونه سعودي الجنسية ومن أبناء المملكة العربية السعودية أما المقيم فيتعين عليه إحضار صورة من جواز سفره.
- على المتقدم تقديم إثبات عمل وإثبات لراتبه الشهري.
- يجب على مقدم طلب التمويل الشخصي تقديم كشف حساب لآخر 3 أشهر.
رابط التقديم على التمويل
أولاً ، انتقل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج تسهيل.
اضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل الشخصي. يجب على مقدم الطلب ملء البيانات اللازمة ، ثم حفظ البيانات وإرسال الطلب إلى برنامج تسهيل للتمويل.
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