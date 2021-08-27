- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير تمويل إمكان الراجحي وآلية الحصول عليه في المقال التالي
قام بنك الراجحي السعودي بالإعلان عن معايير تمويل إمكان الراجحي ، ويقدم المصرف تمويلات شخصية لجميع العملاء سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين على الأراضي الحجازية في المملكة العربية السعودية، ويساهم تمويل مصرف الراجحي هذا في حل العديد من العوائق والمشاكل المالية التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من اقتصاد سيء، ومن أجل الحصول على هذا التمويل يلزم أن يتم توفر بعض الشروط واتباع بعض الخطوات من أجل الحصول على قرض إمكان.
ما هي معايير تمويل إمكان الراجحي
هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها، لتمكن من الحصول على قرض إمكان ، وهذه الشروط أتت على النحو الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم بطلب لبنك الراجحي من السعوديين ومن العاملين في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص
- أن لا يقل عمر المتقدم عن سن العشرين ولا يزيد عن 60
- في حال كان الشخص متقاعد يجب أن لا يزيد عمره عن سن السبعين سنة، وبالنسبة للعسكريين فيعتمد ذلك على الرتب العسكرية
- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 2,000 ريال سعودي و 1.900 للمتقاعدين
- يجب أن تكون نسبة الاستقطاع من العميل 45%، وفي حالة كان الدخل أعلى من 25.000 فتصل النسبة إلى 50%
- يجب أن تكون مدة الخدمة تصل إلى شهر واحد للعملاء محولي الرواتب لمصرف الراجحي أو، تقديم كشف حساب مصرفي يوضح آخر 3 رواتب موضوعة عند البنك
- وجود عند المستفيد سجل ائتماني جيد
- هذا التمويل دون كفيل
- يجب أن يكون المتقدم لديه حساب نشط في مصرف الراجحي.
آلية الحصول على تمويل إمكان الراجحي
يمكن الحصول على تمويل الراجحي إمكان عن طريق اتباع الطرق التالية:
- يمكن طلب التمويل من خلال رقم شركة إمكان وهو “92000110038”
- تقديم طلب التمويل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بإمكان، من خلال تحميل التطبيق ورفع طلب التمويل، ويمكن الحصول على التطبيق عبر رابط التحميل المتاحة.
المستندات اللازمة للحصول على تمويل إمكان
- أولا يجب توفير بطاقة الهوية الوطنية أو التي تعرف ببطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول
- تعريف بالراتب من قبل جهة العمل
- كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر من البنك أو عن طريق المنصة الإلكترونية التابعة للبنك باسم الجهة الموجودة على الراتب
- إحضار شهادة أجور من التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص
- أخيرا إرفاق جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد وتقديمه للموظف المختص عند التقديم بطلب التمويل.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معايير تمويل إمكان الراجحي وآلية الحصول عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.