خطوات التسجيل فى منصة روضتي الإلكترونية لعام 1443 هجرية

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة روضتي الإلكترونية وذلك ضمن اهتمامات الوزارة وسعيها المتواصل لتطوير المنظومة التعليمية، والمنصة الجديدة تتيح لأولياء الأمور القيام بإنشاء حسابات لأبنائهم فى سن رياض الأطفال للاستفادة من المميزات والخدمات التي تقدمها المنصة التى تدعم عملية التعليم عن بعد وذلك فى الفترة الحالية التى يعتبر التعليم عن بعد أفضل بديل من بدائل التعليم الحضوري فى مرحلة رياض الأطفال.

مميزات منصة روضتي الإلكترونية

من أهم مميزات منصة روضتي أنها منصة رسمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم للتلاميذ فى المرحلة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات وهى مرحلة رياض الأطفال، وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات والأنشطة والبرامج التى تناسب هذه الفئة العمرية ومتاح لولي الأمر إضافة أى عدد من الأبناء على المنصة بحد أقصى 5 أطفال، ثم البدء بعملية التعليم عن بعد من خلال ما تشمله المنصة من أدوات تفاعلية ومن أهم مميزات المنصة ما يلي:-

تحتوى المنصة على محتوي تعليمي مناسب للمرحلة العمرية لرياض الأطفال.

توجد بالمنصة مجموعة كبيرة من الأنشطة التعليمية المتنوعة.

المنصة تقدم إرشادات وتعليمات ورسائل توعوية لأولياء الأمور لدعم الأطفال وتقييمهم.

سهولة استخدام المنصة والتعامل معها بوضوح ومتعة وتناسق.

متاح لولى الأمر إضافة أى عدد من الأطفال بحد أقصى 5 أطفال.

الخدمات التى تقدمها المنصة

تقدم المنصة الإلكترونية “روضتى” عدد كبير من الخدمات الهامة والمفيدة لمرحلة رياض الأطفال ومن اهمها:-

مجموعة كبيرة من الأنشطة التعليمية المتنوعة والشاملة والتى تساهم فى إثراء المنهج التعليمي بطريقة سهلة وميسرة.

تحتوى على عدد كبير من القصص التربوية والألعاب التقنية والتى تجذب الطفل وتجعل التعليم عملية محببة للتلاميذ.

عدد كبير من الأنشطة التفاعلية تشمل الفيديوهات التعليمية، والأغاني والأناشيد الهادفة التى تعمل على زيادة تفاعل الطلبة مع المنصة.

تتضمن إرشادات وتوجيهات هامة تساعد أولياء الأمور على تقييم الأطفال.

خطوات التسجيل فى منصة روضتي الإلكترونية

لكي يتمكن ولي الأمر من التسجيل فى المنصة يجب اتباع عدد من الخطوات وهي:-

تحميل تطبيق منصة روضتي الإلكترونية من الهواتف الذكي وتثبيته على الهاتف.

بعد تحميل المنصة يتم الضغط على أيقونة المنصة الخاصة بإنشاء حساب جديد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة من ولى الأمر والتى تتضمن رقم هوية ولي الأمر، ورقم هوية الطالب، وتاريخ ميلاد الطفل بالهجري والميلادي.

الضغط على التالي، ثم ادخال بيانات ولي الأمر والتى تتضمن كلمة المرور ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على تسجيل.

بعد الضغط على التسجيل يتم إدخال بيانات الأطفال والتى تتضمت اسم الطفل، وجنسه، ثم الضغط على حفظ البيانات، وبعد استكمال التسجيل بنجاح.

خطوات إضافة طفل إلى المنصة

لكى يتم إضافة طفل من المرحلة العمرية ما بين 3 إلى 6 سنوات يتم اتباع ما يلي:-