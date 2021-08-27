تطبيق توكلنا طريقة رفع شهادة التطعيم 1443 عبر التطبيق

طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا من أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول طريقة رفع شهادة التطعيم عبر تطبيق توكلنا، وهي أحد أهم الخطوات في سفر المواطنين خارج المملكة العربية السعودية.

رفع شهادة التطعيم على توكلنا

وتعتبر خطوة رفع شهادة التطعيم عبر تطبيق توكلنا أحد أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل عملية سفر الأشخاص القادمين من خارج المملكة العربية السعودية سواء كانوا سعوديين أو مقيمين من جنسيات أخرى، وأصبح لازماً على الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية تحميل تطبيق توكلنا ورفع شهادة التطعيم الخاصة به، حيث أنها تثبت أن الشخص قد حصل بالفعل على التطعيم، وهو مايسهل من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، هذا بجانب فحص كورونا التي تقوم به المملكة عند الدخول إلى أراضيها.

طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا

وقد سارت التساؤلات خلال الفترة الماضية عن طريقة رفع شهادة التطعيم على تطبيق توكلنا إلا أن هناك عدداً من الخطوات أعلن عنها القائمون على التطبيق من أجل أن تتم عملية رفع شهادة التطعيم بدون أي مشاكل، وإليكم طريقة رفع شهادة التطعيم عبر توكلنا: