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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف في الخطوط الجوية السعودية وأهم شروطها وكيفية التقديم لها خلال هذا الشهر من 2021 في المقال التالي
سوف نحدثكم اليوم عبر موقع ثقفني عن أخبار شركة الطيران السعودي، وعن أهم وآخر الوظائف الخالية في الخطوط الجوية السعودية، حيث تعد شركة الخطوط الجوية السعودية من أفضل الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي يكثر البحث من قبل المواطنين عن وظائف خالية فيها، حيث تعد الوظيفة في هذه الشركة وفي شركات الطيران بشكل عام من أفضل الوظائف الموجودة في البلد على الإطلاق، وقد أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن توافر وظائف خالية بها للذكور والإناث، وسوف نوفيكم بالشروط المستحقة وبجميع تفاصيل هذا الموضوع، فإليكم التفاصيل:
الوظائف الخالية بالخطوط الجوية السعودية لعام 2021
وفرت مؤخراً شركة الخطوط الجوية السعودية عدة وظائف لعام 2021، منها وظائف ادارية، وغيرها من الوظائف لكل من تتوفر به الشروط في المملكة العربية السعودية، ويسطتيع أي من السعوديين الذكور أو الإناث من الحاصلين على شهادة الدبلوم من المواطنين الأصليين التقدم لها، وكذلك من الحاصلين على شهادات البكالوريوس بتخصصاتها المختلفة.
تفاصيل الوظائف الخالية في الخطوط الجوية السعودية
وكما وضحنا من قبل لكل القراء أنه هناك تفاصيل معينة مطلوبة للمتقدمين عن الوظائف الإدارية ذات شروط واضحة توفرها شركة الخطوط الجوية السعودية، وهي:
- وظيفة أخصائي العقود والضمانات.
- وظيفة أخصائي إجراءات التوظيف والموظفين.
- وظيفة كاتب الوثائق والإجراءات.
- وظيفة أخصائي أول عقود وضمانات.
- وظيفة متخصص في صيانة الطيارات والفضاء.
- وظيفة كاتب الكتيبات.
كيفية التقديم للوظائف الخالية في شركة الطيران السعودي 2021
لكل من يرغب في الحصول على التقديم للوظائف المذكورة سابقاً الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للتوظيف، والتقديم من خلاله، وقد تم فتح باب التقديم للوظائف المذكورة من قبل ابتداءاً من يوم 26 أغسطس 2021، وسيستمر التقديم للوظائف حتى اليوم الثاني من سبتمبر القادم.
- وتتوفر جميع الوظائف السابقة بمدينة جدة السعودية، والتي تشترط بشكل أساسي على خبرة من المتقدم للحصول على الوظيفة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وكذلك لابد من إجادة اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز لكل من يرغب في الحصول على إحدى الوظائف السابقة، وكل ما عليك للحصول على الوظيفة التي ترغب في التقدم لها: التسجيل في الموقع الرسمي للوظائف Saudia taleo.
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