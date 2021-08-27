تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب وبموافقة سريعة وفورية

تمويلك بالتقسيط علي دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء ، والراغبين في الحصول على تمويل بالتقسيط الميسر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم ، بالإضافة إلى أن الكثير من المواطنين بالمملكة يسعون للحصول على سيولة نقدية بشروط سهلة وغير معقدة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة إلكترونية سعودية ، مصرحة من البنك المركزي السعودي ، لتوفير منتجات تمويلية شخصية ، والتي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية الطارئة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب الشهري للعميل.

تمويلك بالتقسيط على دفعات ميسرة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تقدم منصة سلفة الإلكترونية تمويل شخصي فورى ونقدي بالتقسيط الميسر ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل ، كما توفر منصة سلفة هذا المنتج بأقل هامش ربح وبشروط ميسرة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لديها بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. موافقة سريعة وفورية من سلفة علي طلب الحصول على المنتج ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة الإلكترونية للاستفادة من التمويل الشخصي ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل الراتب الشهري له ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال الطلب. يمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل سلفة الفورى بأقل راتب شهري. تعمل منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب البنكي الخاص بالشخص المتقدم بالطلب والمعتمد لدى منصة سلفة.

شروط الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد

وقد قامت منصة سلفة الإلكترونية بتحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ تلك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب للمواطنين في المملكة.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب مواطن سعودي او مواطنة سعودية.

الشخص المتقدم بالطلب يشترط أن يكون موظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي لاستكمال إجراءات الطلب.

يشترط ألا تقل مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي عن شهر واحد لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية.

أما إذا كان المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 أشهر لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب

أتاحت منصة سلفة الإلكترونية الفرصة للمواطن السعودي للتقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لديها من خلال الدخول علي رابط التمويل الشخصي عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وذلك في أي وقت ومن أي مكان داخل المملكة العربية السعودية ، وبدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب منصة سلفة الإلكترونية.