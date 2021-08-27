وظائف شاغرة في الهلال الأحمر السعودي للرجال والنساء..الشروط ورابط التقديم

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن توافر وظائف للجنسين للتعيين في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في تخصصات أخصائي و أخصائية إسعاف وكذلك طب طوارئ من خلال مسابقة وظيفية تتم على أساسها استيفاء المتقدمين والمتقدمات للشروط وذلك حسب الأفضلية التي تحددها الهيئة للقبول منها أن الوظائف الحالية للسعوديين والسعوديات فقط مواطني البلاد، ضمن خطة رفع كفاءة الاقتصاد من خلال تعزيز فرص العمل أكثر في كافة المجالات في إطار الخطة الاستراتيجية التي تعمل من أجل النهوض بالبلاد إلى مستقبل باهر مفعم بالتكنولوجيا والاعتماد على الجيل الجديد ومن ناحية أخرى مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق هدف زيادة التوطين.

التقديم على وظائف الهلال الأحمر السعودي

صرحت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن فتح باب التسجيل في الوظائف المتاحة حالياً بداية من يوم الأحد 21 -1-1443 والذي يوافق 29 أغسطس 2021م ويستمر استقبال الطلبات لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 25 محرم بالميلادي 2-9-2021م والتقديم من خلال الهلال الأحمر السعودي توظيف، فيما أوضحت الهيئة أن التقديم سوف يكون في المواعيد المحددة فقط ولا يتم قبول طلبات بعد انتهاء الموعد، على أن يكون الشخص المتقدم/مة مستوفي لكافة الشروط المطلوبة أسفل.

رابط وشروط وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

مثلما موضح بالصورة الشروط التي تضمنت الآتي:-

أولاً الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية لهيئة الهلال الأحمر السعودي

هذه الوظائف للسعوديين والسعوديات فقط.

مطلوب مؤهل البكالوريوس في الخدمة الطبية الطارئة، وإذا كانت الشهادة من خارج السعودية فلابد معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة.

على الشخص أن يكون مسجل تسجيل مهني بإثبات ساري المفعول.

شهادة سارية الصلاحية لـ الدورات المطلوبة هي bls and acls.

يجب أن يكون الشخص قد حصل على شهادة من إحدى الدورتين phtls or itls سارية المفعول.

لابد أن يكون قد حصل على لقاح كورونا.

يجب أن يكون لديه قدرات على استخدام الحاسب الآلي.

الأهم أنه يكون على استعداد كامل للعمل في أي منطقة وأي وقت إن كان حسب حاجة العمل وقتها، مع العلم بأن الأفضلية تكون للمتقدمين /مات الذين لديهم رخصة قيادة سارية المفعول.

التسجيل على الوظائف يكون من خلال الموقع الإلكتروني المرفق أعلى وذلك بتعبئة البيانات ورفع المستندات، ولابد الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم وجود المستندات كاملة سوف يستبعد طلب التقديم نهائياً وأيضاً في حالة عدم استيفاء الشروط المحددة.