نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة فيزا الراجحي قسط وشروط التقسيط عليها ومميزات البطاقة والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة فيزا الراجحي قسط وشروط التقسيط عليها ومميزات البطاقة، فمن المعروف أن بنك الراجحي يعتبر من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية، ويمتلك المصرف العديد من الفروع التي تمتد خارج المملكة للعديد من الدول، ويعمل بنك الراجحي دائما على تقديم العديد من الخدمات والقروض والأشكال المتعددة للتمويل لعملائه، كما يقدم أنواع متعددة من البطاقات لخدمة عملائه، وتسهيل تقديم هذه الخدمات عليهم، ومن بين هذه البطاقات بطاقة الراجحي الرقمية بطاقة الراجحي قسط، وهو ما سوف نقوم اليوم بالتحدث عنه، وعن أهم مميزات هذه البطاقة، والشروط المطلوبة لتتمكن من التقسيط على هذه البطاقة.

بطاقة فيزا الراجحي قسط

من أهم البطاقات التي يقدمها الراجحي لعملائه هي بطاقة تقسيط، والتي يتم استخدامها ليتمكن العميل من القيام بالتقسيط على المشتريات بالصورة التي يرغب بها، وهناك بعض المشتريات التي تعمل بطاقة الراجحي علي تقسيطها وأهم هذه المشتريات :

تقسيط المفروشات وتقيط الأثاث، وجهاز المنزل.

تمكنك من تقسيط شراء الأدوات الإلكترونية.

تستطيع من خلالها شراء أعلي البرندات، وأغلي الماركات العالمية.

يتم استخدامها ايضا في شراء الملابس عن طريق الإنترنت، وجميع الأدوات الرياضية.

تمكنك من استخدامها لشراء أي منتج للأكل سواء كان محلي أو لا.

شراء الانتيكات للمنزل، والإكسسورات أيضا.

كما تمكنك من استخدامها للحصول على عطلة في المكان الذي ترغب به داخل المملكة العربية السعودية.

شروط التقسيط على البطاقة

حتي تتمكن من استخدام بطاقة التقسيط، وتقوم بعملية التقسيط لشراء المشتريات من بنك الراجحي، فهناك بعض من الشروط التي يجب أن يتم توفرها، وأهم هذه الشروط كما يلي :

ينبغي أن يتم دفع قيمة ثابتة للأقساط كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر.

الدفع من خلال الأماكن التي توفر الدفع للراجحي.

ينبغي ألا تقل قيمة المشتريات عم ألف ريال سعودي.

يتمكن من الاستخدام لأربع مرات في مرة واحدة على ألا تقل قيمة الاستخدام عن أربعةآلاف ريال سعودي.

يجب تطبيق جميع الأحكام والشروط على الدفع.

مميزات التقسيط على بطاقة الراجحي

من أهم المميزات هي أن تصل مدة السداد إلى ستة أشهر، وبالنسبة للعملاء المميزين تصل إلى تسعة أشهر.

تمكنك من شراء جميع احتياجاتك في الوقت الذي تريده والدفع في وقت لاحق.

تتميز الخدمة بسهولة الاستخدام، وعدم وجود أي تعقيدات.

طريقة التقديم على بطاقة فيزا الراجحي قسط

أولا يجب عليك القيام بالدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

ثم القيام بملء النموذج الذي سوف يظهر إليك.

وبعد ذلك عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة منك كالإسم والسن والجنسية وغيرهم، والتأكد من إدخالهم بشكل صحيح.

كما يجب إرسال النموذج الخاص بك

ثم بعد ذلك يقوم بنك الراجحي بالنظر إلى طلبك، والنظر إلي مدي توافر الشروط بك، ثم بعد ذلك القيام بالرد على طلبك للحصول على البطاقة سواء بالموافقة أو الرفض

الرسوم المطلوبة للحصول على بطاقة قسط الراجحي

كما قمنا بعرض مميزات الحصول على بطاقة فيزا الراجحي قسط وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليها وطريقة التقديم للحصول عليها. علينا أيضاً بعرض الرسوم المطلوبة التي يجب على العميل دفعها ليتمكن من الحصول على البطاقة كما يلي :