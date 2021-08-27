رابط الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية السعودية برقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن راتب التأمينات الإجتماعية السعودية، هي خدمة إلكترونية قامت بتوفيرها المملكة العربية السعودية للمواطنين لمعرفة مستحقاتهم المالية إلكترونياً وذلك عن طريق شركات التأمين الإجتماعي، وذلك تزامناً مع التزام المملكة بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وكذلك توفير الوقت والجهد على المواطنين حيث تتوفرالخدمة لجميع المواطنين السعوديين وغيرهم من الجنسيات الأخرى فضلاً عن كونها خدمة مجانية.

خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

يحتاج المواطن في الاستعلام عن الراتب في التأمينات الإجتماعية لرقم هويته لإستكمال إجراءات البحث، وفيما يلي نوضح خطوات الإستعلام:

يلزم الامر من المستخدم الدخول على الموقع الرئيسي لهيئة التأمينات الإجتماعية وتسجيل الدخول به.

البحث عن قائمة أون لاين للتأمينات الاجتماعية وقم بالنقر عليها.

قم بتحديد المهنة التي ينتسب لها المستخدم.

يجب على المستخدم استكمال اجراءات البحث بطريقة صحيحة وإدخال كافة البيانات اللازمة مثل، تحديد جهة العمل وفترة الاشتراك.

وأخيراً النقر فوق ايقونة الرواتب.

سوف تظهر صفحة موضح بها قيمة الراتب المالية المستحق للمستخدم الحصول عليها من التأمينات الإجتماعية.

طريقة حجز موعد في التأمينات الإجتماعية

تقدم مؤسسة التأمينات الإجتماعية داخل المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطنين، من بين تلك الخدمات هي خدمة حجز موعد عن طريق الإنترنت وذلك من جهود المملكة التي تبذلها حتى توفر الراحة للمواطنين، سوف نشرح كيفية حجز موعد في عدة نقاط:

يلزم الأمر من المستخدم الدخول لموقع مؤسسة التأمينات السعودية ثم الدخول من خلالها لرابط الحجز.

البحث داخل الصفحة الرئيسية للموقع عن الخدمات الإلكترونية.

من داخل خيارات الخدمات الإلكتروينة نختار نظام حجز المواعيد.

ثم يختار المستخدم القسم الذي يرغب في حجز موعده له من خيارات البحث في نظام حجز المواعيد.

الخطوة التالية هي تحديد موعد الزيارة واختيار الوقت المناسب.

وهكذا تم استكمال طلب تحديد زيارة، وأخيراً اختيار إرسال الطلب.

كيفية التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية