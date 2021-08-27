جامعة الملك خالد تعلن عن موعد غلق التسجيل في “وظيفة معيد” بنظام العقد

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جامعة الملك خالد أصبحت خلال الساعات الأخيرة من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين داخل المملكة العربية السُّعُودية وذلك بعد الإعلان عن وجود وظائف جامعية شاغرة داخل الجامعة التي تخص منصب أستاذ مساعد ووظيفة معيد وذلك للعام الدراسي الجديد ولكن هناك بعض الشروط التي تتيح لك أن تحصل على تلك الوظيفة كما أن هناك موعد للتقديم كما أن هناك ضوابط ومعايير خاصة من أجل القبول في تلك الوظيفة وهو ما سوف نتعرف إليه عبر السطور التالية من مقالنا هذا.
جامعة الملك خالد.. موعد التقديم على الوظائف الجامعية
أعلنت هيئة جامعة الملك خالد عن وظائف شاغرة معيد وأستاذ مساعد والتقديم على وظيفة المعيد سوف يكون متاح بداية من يوم الأحد القادم والموافق 29 من شهر أغسطس الجاري /21 من شهر محرم ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس القادم والموافق 2 من شهر سبتمبر القادم / 25 من شهر محرم أما وظيفة أستاذ مساعد سوف تكون متاحة أيضًا بنظام العقد وهناك شروط وقواعد تتيح لك الحصول على تلك الوظيفة وهذا ما سوف نتعرف إليه في الفِقْرة التالية.
شروط التقديم على وظيفة معيد بنظام العقد
- على المتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يجتاز الكشف الطبي قبل التقدم للوظيفة.
- في حالة أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس فقط يجب ألا يزيد عمره عن ثلاثون عام.
- إذا كان المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الماجستير يجب ألا يزيد عمره عن 35 عام.
- أن تكون الشهادة الحاصل عليها المتقدم للوظيفة من واحدة من الجامعات السُّعُودية أو من جامعة دولية مُعترف بها في المملكة العربية السُّعُودية في حالة الحصول عليها في الخارج.
- يجب أن يكون قد أنهى فترة تدريب الامتياز أو على الأقل اجتاز نصفها عند التقديم على أن يتمها قبل أن يصدر القرار بالتعيين.
- يجب أن يكون تقدير الماجستير العام بتقدير وفي حالة البكالوريوس يجب ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًا.
- يجب التأكد من كافة الأوراق والشهادات وأن تكون مكتملة قبل موعد المقابلة الشخصية.
- الحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية مع استيفاء كافة الشروط السابقة.
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