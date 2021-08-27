كم رواتب الممرضين في السعودية 1443 بالتفصيل

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عمر شويل - جدة كم رواتب الممرضين في السعودية ؛ تعتبر مهنة الممرض من المهن المهمة في المملكة العربية السعودية وهذه المهنة أيضاً يحتاج إليها الكثير من المراكز الطبية والمستشفيات سواء الحكومي أو الخاص ولذلك فإنه يوجد الكثير من الطلاب والطالبات يقدمون على دخول الكليات المتخصصة في هذا المجال ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح كم راتب الممرض السعودي.

كم رواتب الممرضين في السعودية

رواتب الممرضين في السُّعُودية دائماً ما تعتمد على الخبرة التي استطاع أن يحصل عليها الممرض وأيضاً على عدد السنوات التي عمل فيها الممرض لذلك فإنه في بعض الوقت يصل الراتب الشهري للممرض السعودي إلى ١٢ ألف ريال سعودي أما الحد الأدنى لراتب الممرض في السُّعُودية يصل إلى ٦٣٥٠ ريال سعودي والحد الأعلى لراتب الممرض السعودي يصل إلى ١٨٢٠٠ ريال سعودي؛ أما عن متوسط الراتب فهو يكون من ١٢ ألف ريال سعودي إلى ١٣ ألف ريال سعودي ذلك بالإضافة إلى ٣٠٠ ريال سعودي تعتبر بدل مواصلات وأيضاً ٢٦٧٠ بدل إيجار مع قيمة راتب الممرض في السعودية.

سلم رواتب الممرضين في السعودية

يختلف راتب الممرض في المملكة العربية السعودية على حسب الخبرة التي يمتلكها الممرض وأيضاً على سنوات العمل التي قضاها الممرض ومن هنا سوف نعرض عليكم رواتب الممرض السعودي لعام ١٤٤٣ه‍ ويتمثل في الآتي:

راتب الممرض في السعودية الذي تكون مدة خبرته حوالي سنتين يكون الراتب الشهري له حوالي ٧٣٠٠ ريال سعودي.

أما الممرض الذي تتراوح فترة خبرته خمس سنوات يكون الراتب الشهري له ٨٩٦٠ ريال سعودي.

الممرض الذي تكون مدة خبرته ما بين خمس إلي عشر سنوات يكون الراتب الشهري له يصل إلى ١٢٧٠٠ ريال سعودي.

قد يبلغ راتب الممرض السعودي الذي تتعدي خبرته مدة العشر سنوات إلي ١٤٨٠٠ ريال سعودي.

الممرض السعودي الذي خبرته تتراوح ما بين عشرون عاما فأكثر فيصل راتبه إلى ١٧٣٠٠ ريال سعودي.

الممرض السعودي الذي قد حصل على درجة الماجستير يصل راتبه إلى ١٦٠٠٠ ريال سعودي.

راتب الممرض الأجنبي في السعودية

العمل في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السُّعُودية يوفر راتب جيد للممرض غير السعودي أو الأجنبي الذي يقيم في المملكة ولذلك سوف نقوم بتوضيح بعض المعلومات عن راتب الممرض الأجنبي الذي يقيم في المملكة العربية السعودية والتي تأتي كالتالي:

يصل الراتب الشهري الخاص بالممرض الأجنبي في المملكة إلى ٦٧٠٠ ريال سعودي.

يصل أيضاً الراتب الشهري للممرض الأجنبي في السعودية إلى ٢٥٨٠ دولار.

تتراوح قيمة راتب الممرض في السعودية ما بين ٦٣٥٠ ريال سعودي إلى ١٢٥٠٠ريال سعودي.

أنواع رواتب الممرض الأجنبي تكون رواتب أساسية وهي تعتمد على الخبرة التي يمتلكها الممرض وأيضاً على الدرجة العلمية التي حصل عليها.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تعرفنا على كم راتب الممرض السعودي وتعرفنا أيضاً على راتب الممرض الأجنبي الذي يقيم في المملكة العربية السُّعُودية وأن الراتب يعتمد على الخبرة التي اكتسبها الممرض خلال سنوات العمل.