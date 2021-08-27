نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بموافقة سريعة من منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب في المقال التالي
أسرع تمويل شخصي من منصة سلفة في المملكة العربية السعودية، تعد منصة سلفة من احد الشركات التمويلية تحت رقابة البنك المركزي والتي تقدم تمويلات بموافقة سريعة في خلال 15 دقيقة، حيث يحتاج المواطنين تمويل بدون تحويل راتب بشروط سهلة غير معقدة وبأقساط تناسب مع الدخل الشهري للمواطنين، وتعتبر منصة سلفة هي منصة الإلكترونية متاحة لجميع العملاء وتقدم تمويل شخصي يصل إلي 5000 ريال سعودي ولا يشترط بوجود كفيل، لذلك نقدم لكم تمويل شخصي سريع من منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلي الذهاب إلي المنصة وذلك تيسرا علي العملاء.
تمويل شخصي متاح من منصة سلفة الإلكترونية
تمويل شخصي سريع خلال دقائق التي يقدمها منصة سلفة في السعودية، حيث تقدم منصة سلفة افضل التمويلات علي شكل قروض مسيرة بدون تحويل راتب وبشروط سهلة وغير معقدة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويستطيع أي مواطن أن يحصل علي التمويل من أي مكان في المملكة ويتميز بانه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تقدم تمويلات تبدأ من 1000 ريال سعودي حتي 5000 ألف ريال سعودي بفترة سداد من خلال أقساط مجدولة مريحة التي تناسب مع الدخل الشهري للعميل، كما اصبح البحث عن رابط منصة سلفة من اكثر ما يتم البحث عنه ويقدم تمويل بهامش ربح تنافسي منخفض عن طلب التمويل.
شروط الاستفادة من تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية
شروط الحصول علي تمويل شخص من منصة سلفة بدون تحويل الراتب للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية:
- يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل من منصة سلفة حامل الجنسية السعودية.
- الشخص المتقدم بطلب التمويل يكون لدي دخل شهري ثابت عند طريق احد الوظائف داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص للمتقدم التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي كحد ادني.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 70 عاما لاستكمال إجراءات الطلب.
- إذا كان المتقدم موظف القطاع الخاص يشترط ألا تقل مدة الخدمة عن 6 اشهر، وإذا كان المتقدم موظف القطاع الحكومي ألا تقل عن 3 اشهر.
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