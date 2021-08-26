نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف الدفاع المدني 1443 فتح باب التسجيل على وظائف عسكرية للرجال برتبة جندي jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الدفاع المدني 1443، حيث أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب التقديم على وظائف عسكرية “للرجال فقط” على رتبة جندي، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي، حيث يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 20\01\1443 الموافق 28\08\2021، وينتهي التقديم يوم الخميس 25\01\1443 الموافق 02\09\2021، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل الإسراع في التسجيل في الموعد المحدد، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني، عن طريق رابط jobs.sa وعن طريق وزارة الداخلية للشئون العسكرية، ولذلك ولأهمية الموضوع سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع “ثقفني” المتميز، رابط التسجيل في وظائف الدفاع المدني، وشروط وموعد التقديم وما هي الوظائف المطلوبة.

رابط وظائف الدفاع المدني 1443

تم فتح باب التسجيل في وظائف الإدارة العامة للدفاع المدني، وسوف تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وبعد إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات المرفقة مع طلب التقديم، وبعد اختيار العناصر المميزة من بين المتقدمين، ويتم التقديم عبر رابط الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية.

الوظائف المطلوبة

1:- جندي إطفاء وإنقاذ ويشترط فيه الآتي.

الحصول على شهادة الثانوية بجميع أقسامها.

يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى.

يشترط إجادة السباحة.

2:- جندي قائد ومشغل آليات.

حاصل على شهادة الثانوية بجميع أقسامها.

يفضل الحاصل على مؤهل أعلى.

3:- جندي مفتش سلامة.

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها.

ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى.

4:- جندي منسق عمليات.

حاصل على شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها.

يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى في تخصص اللغة الإنجليزية.

5:- جندي مسعف.

شهادة الثانوية بجميع أقسامها.

لديه خبرة لا تقل عن سنة في تخصص (طب الطوارئ – تمريض – مسعف).

يفضل الحاصلين على مؤهل علمي أعلى.

6:- جندي إداري.

حاصل على الثانوية العامة بجميع أقسامها.

يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى في تخصص (الحاسب الآلي – السكرتارية – الإدارة المكتبية).

أن يجيد المتقدم السباحة.

خبرة لا تقل عن 6 أشهر في مجال الحاسب الآلي ولا بد أن تكون معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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7:- جندي فني إنشاءات.

حاصل على دبلوم المعهد الثانوي للمراقبين أو معهد العمارة والتشييد قسم (رسم معماري – مراقب إنشاءات).

يفضل الحاصلين على مؤهل علمي أعلى في تخصص (رسم معماري – مراقب إنشاءات).

8:- جندي فني تصوير.

حاصل على الثانوية.

دورة لا تقل عن 3 أشهر في التصوير.

9:- جندي فني صيانة آليات.

حاصل على الثانوية الصناعية قسم (كهربا سيارات – ميكانيكا سيارات – ميكانيكا معدات).

يفضل من لديه مؤهل علمي أعلى في هذه التخصصات.

10:- جندي فني صيانة منشآت.

حاصل على الثانوية الصناعية قسم (تمديدات كهربائية – تكييف وتبريد) ويفضل من لديه مؤهل أعلى في هذه التخصصات.

11:- جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

شهادة الثانوية الصناعية قسم الاتصالات ويفضل الحاصلين على مؤهل علمي أعلى.

12:- جندي فني حاسب آلي.

يشترط الحصول على شهادة الثانوية بجميع أقسامها.

يفضل الحاصلين على مؤهل علمي أعلى في تخصص الحاسب الآلي.

الحصول على دورة لا تقل عن سنة في الحاسب الآلي ومعتمدة من التدريب التقني والمهني.

13:- جندي فني موسيقى.

حاصل على الثانوية العامة بجميع أقسامها.

شروط وظائف الدفاع المدني