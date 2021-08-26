نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل في دعم وزارة الإسكان السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل في دعم وزارة الإسكان السعودية من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وخاصةً فئة كبار السن وفئة الأرامل والأيتام وفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة، وذلك أملاً في الحصول على سكن مدعوم من وزارة الإسكان مطابق للمواصفات الإنشائية، أو الحصول على تمويل مادي يساعدهم في استكمال البناء أو ترميم المنازل الخاصة بهم، حيث تعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية على توفير سكن لائق وحياة كريمة لكافة مواطني المملكة، وفيما يلي سنجب على كافة الأسئلة المتعلقة بشروط الدعم السكني وطريقة التسجيل الصحيحة عبر موقع وزارة الإسكان.

برنامج سكني

قبل البدء في الحديث عن شروط الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان، سنتعرف على برنامج سكني فهو عن برنامج خدمي مقدم من وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، تم إطلاقه في عام 2017م بهدف توفير منازل سكنية جديدة ولائقة للأرامل واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث قام البرنامج عام 2017م بتوزيع ما يقرب من 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة مقسمين إلى وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء وأرضي سكنية للمواطنين بالإضافة إلى وإصدار أرقام جديدة خاصة بصندوق التنمية العقارية.

كما قام في عام 2018م بتخصيص أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، مقسمة إلى ما يقرب من 125 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية (مجانية)، بالإضافة إلى حوالي 100 ألف تمويل سكني مدعوم للمواطنين.

ومازال البرنامج مستمر في العطاء والسعي في تحقيق الكثير من الأهداف، والتي تتمثل في الآتي:

يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الخدمات السكنية المتنوعة للمواطنين السعودين.

تقديم تمويل مادي مناسب لحالات المواطنين المتقدمين بطلب للحصول على الدعم.

كما يعمل على تحسين أداء القطاع العقاري وأداء الوزارة واستدامة مواردها ومن ثم زيادة الإنتاج المحلي.

توفير وحدات سكنية وفقاً للمعاير السكنية المتميزة بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين.

شروط الدعم السكني

بينت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عبر موقعها الرسمي الشروط اللازم توافرها في المتقدمين لكي يتمكنوا من الاستفادة من دعم برنامج سكني، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن الـ25 عام.

يجب أن يكون المواطن المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية وليس خارجها.

يشترط عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة لمنزل مناسب للسكن.

عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لمسكن حكومي أثناء عملية التقديم.

من الضروري أن يكون المتقدم زوجاً أو أباً أو أماً أو عائل لأسرة.

يمكن للأبناء والأخوة التقديم على الدعم السكني في حالة وفاة والدهم.

بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة التي ترغب في التمويل فيجب أن يمر على طلاقها أو وفاة زوجه عامين أو أكثر.

طريقة التسجيل في الدعم السكني

تسهيلاً على كافة المواطنين فقد قامت وزارة الإسكان بتوفير خطوات إلكترونية تمكن لمواطنين من التسجيل عن طريقة موقع بوابة سكني أو من خلال صندوق التنمية العقاري.

وفيما يلي طريقة التسجيل عن طريق رابط وزارة الإسكان السعودية:

أولاً يقوم المتقدم بزيارة موقع التقديم الخاص بوزارة الإسكان.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة يسكني الظاهرة في أعلى يمين الصفحة الظاهرة.

ثم يقوم بالنقر على أيقونة “ تسجيل جديد ” ومن النقر على أيقون “ فتح حساب خاص “.

” ومن النقر على أيقون “ “. بعد ذلك يقوم المتقدم باستكمال البيانات والمعلومات الخاصة بعملية تفعيل الحساب.

ثم يقوم المواطن باختيار خدمة “ التقديم على وحدة سكنية “، ومن ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بعملية التقديم، والتي تتمثل في (المستوى التعليمي – مدة الإقامة بالخارج – رقم الهاتف والبريد الإلكتروني) وغيرها من البيانات.

“، ومن ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة بعملية التقديم، والتي تتمثل في (المستوى التعليمي – مدة الإقامة بالخارج – رقم الهاتف والبريد الإلكتروني) وغيرها من البيانات. الإجابة على سؤال هل كنت مستفيد من قبل بالدعم السكني.

وأخيراً الضغط على زر “إرسال” لإرسال طلب الدعم.

ولابد من ملاحظة أن يجب على المتقدمين متابعة الأسماء المستفادة كل 15 يوم في الشهر الميلادي.

متى ينزل الدعم في سكني

قامت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بتوحيد موعد صرف الدعم السكني 1443، حيث ينزل راتب الدعم في اليوم الـ24 من كل شهر ميلادي، ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الصندوق العقاري إلى صرف الراتب قبل موعد نزول رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية.

كم مبلغ دعم وزارة الإسكان

يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودين المتقدمين بطلب للحصول على تمويل وزارة الإسكان عن مبلغ الدعم السكني، حيث أعلنت وزارة الإسكان أن مبلغ التمويل يتراوح بين 250 ألف ريال إلى 7 مليون ريال لمدة 20 عاماً.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح شروط الدعم السكني وطريقة التسجيل عبر موقع وزارة الإسكان، كما عرفنا على قيمة الدعم وموعد نزول راتب دعم سكني في حساب المواطنين.