يعد فتح حساب الأصالة الجاري من البنك السعودي للاستثمار من الخطوات الهامة لعمليات بنكية متميزة ، لأن حساب الأصالة متوافق مع الشريعة الإسلامية ، ويقدم كافة عمليات السحب والإيداع والشيكات بنفس طريقة الحسابات العادية في البنوك الأخري ، ويتميز فتح الحساب بتنوع العملات المتاحة بين الريال وكافة العملات الأجنبية الرئيسية ، وتوفير دفتر الشيكات الفوري المجاني علي الحساب بالريال ، وكشوف الحساب الدورية بكافة المدد ومميزات التحويلات ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم ما يميز الحساب والاشتراطات والضوابط الخاصة للحوصل علي الحساب وطريقة التقديم لفتح الحساب ، كما يمكنكم الاطلاع علي عروض شركة الراجحي المالية للتمويل.

أهم مميزات فتح حساب الأصالة الجاري من البنك السعودي للاستثمار

يتميز فتح حساب الأصالة الجاري لدى البنك السعودي للإستثمار بالعديد من المزايا وهي :

يتيح البنك فتح الحساب بعملات متعددة من العملات الأجنبية الرئيسية. يمكن لعميل البنك علي حساب الأصالة الحصول علي دفتر شيكات مجاناً علي حساب بعملة الريال فقط. متاح للعميل كشف حساب شهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي. مفعل خدمة سداد لتسديد الفواتير للعملاء. ميزة التحويلات الدولية والمحلية. إمكانية الاطلاع علي الحساب من خلال : الإنترنت المصرفي ( فليكس كليك ).

الهاتف المصرفي ( فليكس كول ).

تطبيقات الهواتف الذكية ( فليكس تاتش ).

أجهزة الصراف الآلي.

فروع البنك المختلفة. بالاضافة للعديد من مميزات حساب الأصالة الجاري فحساب الأصالة الجاري هو حساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، بالاضافة لميزة الشيكات المجانية للعملاء الذين يفتحون حساب أصالة الجاري بسهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

شروط فتح الحساب

يشترط لإنجاز عملية فتح حساب الأصالة الجاري في البنك السعودي للاستثمار

لا يقل سن العميل عن 18 عام لغير السعوديين و 15 عام للسعوديين.

يتمتع بصفة السعوديين لدي البنك كافة مواطني مجلس التعاون الخليجي ممكن لهم إقامة دائمة بالمملكة مثبتة.

يثبت مواطنو مجلس التعاون إقامتهم بعقود الإيجار وفواتير الخدمات وخطابات الجهات المشرفة علي محل إقامة المواطن.

تقديم الوثائق التالية :

ملئ نموذج فتح الحساب.

إرفاق جميع المستندات اللازمة.

صورة ضوئية من إثبات الهوية وتكون سارية المفعول.

دفع كافة الرسوم المطلوبة لفتح الحساب.

لا يتطلب إيداع أي مبلغ مالي عند فتح الحساب.

ويستغرق فتح الحساب لدي البنك مدة قدرها 25 دقيقة ليصدر بعدها بطاقة مدى البنك السعودي للاستثمار ورقمها السري ومدون عليها رقم الحساب ، وذلك علي أن يتم إصدار دفتر شيكات في غضون ثلاث أيام عمل كحد أقصى.

طريقة فتح حساب الأصالة الجاري

يمكن التقديم لفتح حساب الأصالة الجاري عن طريق اتباع الخطوات التالية :