نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك من إمكان حتى 200.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك يوفر لك الحصول على سيارة من إمكان. بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بسهولة وسرعة بشروط وإجراءات ميسرة عبر تجربة فريدة حديثة في عالم التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك من إمكان يقدم أفضل الخدمات رفقًا لرؤية المملكة.

التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك من إمكان

يلبي التمويل التأجيري حاجات العملاء من خلال مجموعة من المزايا فهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويصل لمليون ريال، والراتب يبدأ من 1900 ريال، ونسبة استقطاع تصل لـ 75% والتأمين شامل طيلة فترة التمويل، والتمويل يشمل المواطنين والمقيمين، تصل مدة التمويل لـ5 سنوات، ولا يُشترط تحويل الراتب مع سهولة التنفيذ والموافقة الفورية.

متطلبات التمويل التأجيري إمكان

يتطلب الآتي:

عرض لسعر المركبة .

كشف حساب بنكي لأخر 3 شهور.

العنوان الوطني.

خطاب تعريف الراتب.

رخصة قيادة وهوية وطنية سارية الصلاحية.

يوجد أيضًا خدمات ما بعد البيع: والتي تتضمن تفويض القيادة الداخلي والخارجي وإمكانية إضافة سائق والسداد المبكر، ونقل الملكية للمركبات ووثيقة التأمين، وإمكانية تجديد رخصة السير، واستبدال اللوحة وبدل فاقد للوحات وبدل فاقد للاستمارة.

طريقة التقديم على تمويل سيارة

قم بالدخول إلى لموقع إمكان واختر المنتجات ثم التمويل التأجيري واطلب الطلب ثم ابدأ بتعبئة البيانات الاسم والعمر ورقم الجوال وجهة العمل ونوع السيارة والراتب.

يمكنك زيارة أحد استشاري مبيعات التمويل التأجيري لدى الشركاء الموزعين المعتمدين.

أو الاتصال على الرقم 920011038.

ملاحظة: معدل الخصم السنوي هو معدل النسبة أو الخصم الذي يتقاضاه جهة التمويل على المنتجات. ويشمل الرسوم والتكاليف الإضافية المرتبطة بالمعاملة، ومن شروط حساب معدل النسبة السنوي هو تضمين كافة الرسوم والعمولات التي لا يمكن تجنبها إلى جانب مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويتم احتساب مدة التمويل على أساس اثني عشر شهرًا متساوية أو365 يوم للسنة. وأما الرسوم الإدارية 1% من مبلغ التمويل بحد أقصى 5000 ريال فيما أقل.

تقدم شركة إمكان أيضًا مجموعة من المنتجات التمويلية الأخرى منها التمويل الميسر، والتمويل الإضافي وتمويل المشتريات إلى جانب التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك،وذلك لتلبية كافة متطلبات وتطلعات العملاء وحاجاتهم المالية وفقًا لرؤية 2030 في المملكة ليعم الشمول المالي كل الأفراد.