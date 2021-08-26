مميزات تمويل أرزاق الشخصي من المصرف السعودي للاستثمار

تعد مميزات تمويل أرزاق الشخصي عبارة عن مزايا تمنح للأشخاص الذين يريدون الحصول على تمويل أصالة الشخصي حيث أن التمويل المقدم من قبل أصالة هو تمويل مجاز من الهيئة الشرعية الخاصة بالبنك ويمكن عن طريق هذا التمويل شراء كمية معينة من السلع التي يمتلكها البنك السعودي للاستثمار، بموجب الاتفاقية التي تقوم على تحديد هامش الربح وخطة السداد، وفي حالة عدم الرغبة في استلام السلع، فقد قام البنك بتسهيل هذا الأمر عن طريق بيع السلع من خلال قيامك بتوكيل أحد التجار المعتمدين من أجل بيع السلع نيابة عنك، وإيداع القيمة الخاصة بها بحسابك عند البنك ومن أهم السلع التي يتعامل بها المصرف هي الدقيق والأرز.

مميزات تمويل أرزاق الشخصي السعودي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

هناك إمكانية إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة

بعد سداد النسبة المطلوبة الحصول على تمويل إضافي بعد أن يتم زيادة الراتب الشهري

تمويل بدون الحاجة لكفيل

صرف مبلغ التمويل في نفس اليوم ويمكن الحصول على التمويل في حالة اكتمال جميع المستندات في نفس اللحظة

مدة سداد التمويل تصل إلى 60 شهرا

المبلغ الإجمالي الذي يصل إليه التمويل هو مليون و500 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

شروط القرض الشخصي من المصرف السعودي

أن لا يقل عمر المتقدم على ثمانية عشر عاما

أن لا يزيد عمر المتقدم عن الستين عاما للرجال والنساء

يجب أن يكون لدى العميل حساب راتب في البنك السعودي للاستثمار

الخدمة في القطاع الحكومي شهر واحد وفي القطاع الخاص ثلاثة أشهر

أن يكون الموظف على رأس عمله لدى إحدى الجهات المعتمدة

هذا التمويل مقدم فقط للسعوديين.

طريقة التقديم على تمويل بنك الاستثمار السعودي