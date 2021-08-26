رقم توكلنا المجاني وكيفية التسجيل وتعريف الهاتف

قد يواجه مستخدمو تطبيق Tawakkalna في المملكة العربية السعودية مشكلات مختلفة، فيما يمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر رقم توكلنا المجاني من أي مكان في المملكة، للحصول على الحل المناسب، والدخول إلى الحساب بكل سهولة وإنجاز الخدمات، سيما أنّ هذا التطبيق يمكن الاستفادة منه في مجالي الصحة والتعليم، إذ يُمكن حجز موعد الحصول على لقاح كورونا، أو الحصول عن طريقه على بيانات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد.

رقم توكلنا المجاني

ويمكن الاتصال على رقم توكلنا المجاني والتواصل مع ممثلي خدمة العملاء من أي مكان في المملكة، وذلك على النحو التالي:

الرقم الموحد 8001289999 للاتصال والاستفسار عن أي معلومات أو تقديم شكاوى.

كما يُمكن التواصل مع ممثلي خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

أو التواصل من خلال حساب تطبيق توكلنا عبر موقع تويتر: @TawakkalnaApp

التسجيل في تطبيق توكلنا

فيما يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا الإلكتروني للاستفادة من الخدمات العديدة التي يوفرها في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك على النحو التالي:

فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الذكي. النقر على تسجيل جديد. اختيار مواطن/مقيم. إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة. إدخَال تاريخ الميلاد. الموافقة على الشروط والأحكام. النقر على التالي. تعيين كلمة السر. تأكيد كلمة السر. تحديد محل السكن على الخريطة. الإجابة عن أسئلة الاستبيان الصحي في التطبيق. تحديد التابعين والمكفولين في حالة وجودهم. النقر على ابدأ.

تعريف رقم الهاتف في توكلنا دون أبشر

وللتّسجيل في تطبيق توكلنا بكل سهولة، لا بد من تعريف رقم الجوّال في التطبيق، ويجري ذلك عن طريق اتّباع الخطوات التالية: