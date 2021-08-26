أقصى عدد للتجمعات مسموح به في السعودية 2021

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عمر شويل - جدة أقصى عدد للتجمعات مسموح به في السعودية، حددت حكومة المملكة العربية السعودية عددًا معين للتجمعات في الكثير من الأماكن المحددة، خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين المتواجدين فمع بداية جائحة كورونا قام السعودية بفرض قانون جديد خاص بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين في جميع المناطق، وقد حددت عدد معين للتجمعات مسموح به يرغب الكثير من المواطنين في معرفة ما هو عدد التجمعات المسموح به في السعودية.

أقصى عدد مسموح به للتجمعات في السعودية

وضعت السعودية قواعد احترازية جديدة من أجل التزام جميع المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي للحد من أعداد التجمعات والالتزام بقواعد السلامة والصحة العامة، وكل هذا بهدف التقليل من انتشار الفيروس وتقليل أعداد المصابين به وخاصةً مع زيادة الأعداد الفترة الماضية، وقد حددت حكومة المملكة العربية السعودية النقاط التالية كقواعد ضرورية:

تم تعليق جميع الأنشطة الترفيهية وأي فعاليات متعلقة بها.

أقصى عدد مسموح به للتجمع هو عشرون شخصًا فقط.

ألزمت جميع اتباع بروتوكولات الوقاية من وزارة الصحة مثل استخدام المطهرات وارتداء الكمامة وضرورة التباعد الاجتماعي.

عقوبة التجمعات المخالفة في السعودية

وألزمت السعودية جميع المواطنين حتى العائلات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقد فرضت غرامة مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال سعودي إذا كان التجمع قد تخطى الحد المسموح به أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

حيث قد ذكرت أن التواجد في منطقة المخالفة يغرم صاحبه ما يقرب من خمسة آلاف ريال سعودي، على أن تكون غرامة التجمع أو التسبب في المختلفة هو عشرة آلاف ريال سعودي.

وفي حالة تم تكرار المخالفة والعقوبة مرة أخرى فإن المخالف هذه المرة يعرض نفسه بغرامة مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي، مع إحالته للنيابة العامة وقد يتعرض إلى السجن بعد الإطلاع على إجراءات الواقعة المحددة.

وبالنسبة للمسئول عن المنشأة التي وقعت بها المخالفة والذي يسمح بإقامة التجمعات مثل حفلات أعياد الميلاد والأفراح، والسماح بزيادة العدد المحدد من الوزارة فإن قيمة الغرامة تصل إلى أربعين ألف ريال سعودي.