كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي لجميع الصفوف

تسجيل طالب جديد في نظام نور، تسهل وزارة التربية والتعليم السعودية الكثير من الخدمات على أولياء الأمور والطلاب، مثل تسجيل الطلاب إلكترونيًا في نظام نور التعليمي، حيث ساعد نظام نور على إنجاز العديد من خدمات التعليم المختلفة التي سهلت على الطلاب وأوليائهم الكثير من النقاط من ضمنها كذلك هو متابعة مستوى الأبناء الدراسي ومعرفة مواعيد الامتحانات ونتائج الاختبارات، ومع اقتراب العام الدراسي 1443 الجديد نعرفكم على طريقة تسجيل طالب جديد في نور التعليمي لجميع الصفوف التعليمية.

تسجيل طالب في نظام نور جميع الصفوف

يمكن تسجيل أي طالب جديد في أي مرحلة تعليمية للتعليم ما قبل الجامعي في المدرسة أو الحضانة من خلال نظام نور التعليمي، ويتم التسجيل للطالب الجديد في منصة نور التعليمية كالتالي:

الضغط على رابط منصة نور التعليمية التالي للتسجيل في المنصة https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx.

بعد الوصول للصفحة الخاصة بالتسجيل يتم استخدام بيانات تسجيل الدخول المعتادة للدخول في المنصة.

وبالنسبة للطلاب الجدد يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

يقوم الطالب بكتابة رقم الهوية الخاص بولي الأمر أو الخاص به وصلة قرابة صاحب الهوية الوطنية وكتابة تاريخ الميلاد بالصيغة المطلوبة.

ومن ثم اختيار التالي لتسجيل بيانات الإدارة المدرسية المراد تسجيل الطالب بها وكذلك المدرسة.

تكتب البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال التسجيل ومن ثم إرسال الطلب للهيئة المختصة.

مستندات التسجيل في نظام نور

وقد تم تحديد مجموعة من الأوراق والوثائق الرسمية المطلوب تقديمها في منصة نور من أجل تسجيل الطالب مثل:

شهادة تطعيمات وتحصينات الطالب الرسمية المطلوبة. تقديم شهادة الكشف الطبي على الطالب. صورة من سجل عائلة الطالب أو صورة شهادة ميلاده. تقديم رقم الإقامة أو يمكن إضافة رقم جواز السفر.

تسجيل طالب الصف الأول في نور التعليمي

كما ويتم إضافة طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور التعليمي هكذا: