خدمه طلبات التأشيرة عبر منصة ابشر بالخطوات بكل سهوله ومعرفه شروط الخدمة

خدمه طلبات التأشيرة عبر ابشر من اهم الخدمات التي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي. والتي يستخدمها المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية. كما أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها الرسمية عن إنشاء حساب في منصة ابشر وكيفيه التفعيل في خدمات البوابة بالشروط والخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها المنصة لكي يتم نجاح الخدمة. مع خطوات الوصول للخدمه الكترونيا من خلال هذه المقالة الأتية.

خدمه طلبات التأشيرة

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن كل من لديه اسره أو عماله منزليه من إصدار تأشيرة خروج والعودة أو الخروج النهائي لهم الكترونيا وبكل سهوله عبر المنصة. كما أعلنت المنصة عن الأشخاص المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين السعوديين والمقيمين ولكن بشرط أن يوجد لهم حسابات شخصيه ومفعله عبر المنصة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة السعودية وذلك أيضا لتطور وسائل التواصل بين الأفراد والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتي يمكن الحصول عليها عبر المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة.

شروط إصدار تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

سداد جميع الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

تسديد أي مخالفات مروريه تم تسجيلها علي الفرد أو العامل إن وجدت.

يجب تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل المملكة.

أن تكون صلاحيه جواز السفر للمراد الإصدار له 60 يوم أو اكثر لتأشيرة الخروج النهائي. و90 يوم في حاله إصدار تأشيرة خروج وعوده.

التأكد من سريان صلاحيه الإقامة للفرد المراد الإصدار له.

أن لا يكون الفرد المراد الإصدار له يمتلك مركبه مسجله باسمه عند إصدار تأشيرة.

التأكد من وجود بصمه للفرد.

خطوات إصدار تأشيرة

كما أعلنت المنصة عن طريقه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: