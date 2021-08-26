سوف نعرض لكم خطوات تجديد الرخصة من خلال نظام افادة والذي يعد واحدًا من الأنظمة المريحة والسلسة في التعامل التي تعمل على تسجيل ونقل تقارير الفحص الطبي الخاصة بمواطني المملكة العربية السعودية من وزارة الصحة لجهات معينة من خلال نظام إلكتروني آمن وذلك لمنع التزوير أو التلاعب في تلك النتائج الطبية وتساعد في التعرف على المواطنين المصابين بأمراض معدية واستبعادهم.

خطوات تجديد الرخصة من خلال نظام افادة

قبل أن نكر خطوات تجديد الرخصة عليك أن تعرف بان نظام افادة يمنحك العديد من الخدمات الأخرى منها:

التقرير الطبي الخاص بالعمالة الوافدة إلى المملكة.

كما يقدم لكم خدمة تسليم التقرير الطبي الخاص بالتوظيف الجديد.

تقرير الفحص الخاص بتجديد رخص أمانة بمحافظة الرياض.

كما يقدم خدمة تسليم التقرير الطبي الخاص بتجديد أو إصدار رخصة القيادة.

تقرير الفحص الطبي العام.

خطوات تجديد الرخصة بشكل تفصيلي

يساعدك نظام افادة الإلكتروني على تقديم تقارير طبية خاصة بإصدار وتجديد رخصة القيادة من خلال خطوات سهلة وبشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات أو المؤسسات الصحية.

أولاً عليك أن تقوم بالدخول إلى منصة افادة الإلكترونية. قم بالضغط على ” اشترك في الخدمة “. ثانيًا قم بتسجيل الدخول من حسابك إلى نظام افادة. بعد ذلك قم باختيار الفئة ونوعية الإفادة المطلوبة. عليك تعبئة جميع المطلوب للخدمة. بعد ذلك قم بطباعة الإفادة بعد أن يتم اعتمادها من الوزارة.

ما هي الفحوصات الطبية التي يوفرها نظام افادة ؟

توفر منصة افادة الفحوصات اللازمة التي يحتاجها مواطني المملكة من أجل تجديد رخصة القيادة أو استخراجها ومن أبرز تلك الفحوصات: