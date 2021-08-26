منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم 1443 بالتفصيل

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم وولي الأمر من الأمور المهمة للجميع الآن، ولقد تم توضيح الطريقة التي يُمكن من خلالها تسجيل دخول الطالب إلى المنصة للحصول على كافة الخِدْمَات المدرسية والطلابية المقدمة خلالها هذا العام ولذلك ؛ سوف يتم من خلال الفقرات التالية توضيح كيفية تسجيل دخول الطلاب إلى المنصة عبر الموقع الرسمي بالتفصيل.

منصة مدرستي السعودية التعليمية

إن منصة مدرستي هي عبارة عن نظام تعليمي سعودي متطور عن بعد تم تطويره في عام 1442 هـ من أجل مساعدة الطلاب على مواصلة العام الدراسي دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى المدرسة في ظل انتشار الوباء المستجد ، ويرجع ذلك إلى أن المنصة توفر المميزات التعليمية التالية:

هي بمثابة مدرسة تعليمية متكاملة الأركان تشبه وتحاكي المدارس الحقيقة ولكنها تختلف فقط في طبيعة الحضور الافتراضي وليس المادي.

عبر المنصة يتم تقديم شرح شامل لكل المناهج والمواد الدراسية جميع مراحل التعليم الأساسي

هناك مواعيد محددة للحص لكل مرحلة على مدار اليوم الدراسي، حيث يقوم المعلم بإنشاء غرفة الحصة ويدعو الطلاب إلى الدخول إليها وبرنامج تيمز.

يتم إعداد الواجبات ورفعها حتى يقوم الطلاب بحلها وتقديمها للمعلم.

يتم إجراء الاختبارات التقييمية الشهرية وكذلك اختبارات الفصول اون لاين عبر المنصة.

هناك عدد كبير من وسائل الإيضاح والشرح الرقمية المتوفرة على المنصة التي تُساعد الطالب في فهم المناهج الدراسية بشكل أكثر فائدة.

في حالة وجود مشكلة يمكن التواصل في أي وقت مع رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب والمعلم 1443

يمكن للطلاب والكادر التعليمي أيَضا داخل المملكة العربية السُّعُودية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت 365 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: